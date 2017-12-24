Макрон посів 34 місце в топ-50 популярних людей Франції

На першому місці рейтингу опинився співак і композитор Жан-Жак Гольдман

Президент Франції Еммануель Макрон посів лише 34 місце в рейтингу популярних людей країни. Як повідомляє видання Le Figaro, всього рейтинг складається з 50 осіб. На першому місці опинився співак і композитор Жан-Жак Гольдман, на другому - популярний у Франції актор Омару Сі, на третьому - чемпіон із дзюдо Тедді Рінер. Як пояснив один



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Президент Франції Еммануель Макрон

На першому місці рейтингу опинився співак і композитор Жан-Жак Гольдман

Президент Франції Еммануель Макрон посів лише 34 місце в рейтингу популярних людей країни.

Як повідомляє видання Le Figaro, всього рейтинг складається з 50 осіб.

На першому місці опинився співак і композитор Жан-Жак Гольдман, на другому - популярний у Франції актор Омару Сі, на третьому - чемпіон із дзюдо Тедді Рінер.

Як пояснив один зі співробітників інституту FIFG Фредерік Дабі, що складає цей щорічний рейтинг, це тенденція останніх років, коли політики поступаються першими місцями.

Видання Le Figaro публікує подібні рейтинги вже 30 років.

У середині грудня повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон зумів повернути підтримку французів після різкої втрати популярності влітку.