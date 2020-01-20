БТР і купа поліції в місті. Люди постять фото спецоперації силовиків у Херсоні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Херсоні 20 січня СБУ разом з прокуратурою проводять спецоперацію

Жителі міста здивовані великою кількістю авто поліції, які перекривають проїзд деякими автошляхами Херсона

У соціальних мережах користувачі активно поширюють фото з великою кількістю поліції та БТР-ами на вулицях Херсона.

Фото почали з’являтися орієнтовно о 9 годині ранку. Жителі міста були здивовані великою кількістю авто поліції, які, за повідомленнями користувачів, перекрили проїзд деякими автошляхами Херсона. Також, на околиці міста неподалік Антонівського мосту, а пізніше і в іншому районі Херсону, зафіксували БТР.

Наразі невідомо, чи це один й той самий бронетранспортер. Невідома і кількість військової техніки та додаткових підрозділів силовиків, які стягнули в місто.

Як повідомляв раніше Главком, у Херсоні та області сьогодні проходить спецоперація щодо ліквідації діяльності злочинної організації. Було повідомлено про підозру її керівнику, колишньому помічнику народного депутата попередніх скликань, який фігурує у справі вбивства активістки Катерини Гандзюк, а також розпочато низку обшуків для пошуку додаткових доказів у кримінальному провадженні за фактом нападу на активістку.