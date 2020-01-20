Силовики у Херсоні проводять спецоперацію у справі Гандзюк



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СБУ і прокуратура шукають додаткові докази у справі Гандзюк

Правоохоронці проводять у Херсоні спецоперацію по затриманню членів організованої злочинної організації.

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

«Прокурори Офісу генерального прокурора у взаємодії зі слідчими органів Служби безпеки України 20 січня 2020 року у місті Херсоні та інших населених пунктах області проводиться спецоперація з метою припинення діяльності злочинної організації, яка вчиняла в регіоні насильство над особами та підпали чужого майна», - йдеться у повідомленні.

Як інформує прокуратура, повідомлено про підозру керівнику злочинної організації, колишньому помічнику народного депутата України попередніх скликань.

Зазначається, що обвинувальний акт щодо вказаної особи вже перебуває на розгляді Приморського районного суду м. Одеси з угодою про визнання його винуватості у заздалегідь не обіцяному приховуванні нападу на Катерину Гандзюк.

Також повідомляється про підозру іншим членам злочинної організації.

Крім того, прокуратура, спільно зі співробітниками оперативних підрозділів СБУ, розпочали низку обшуків з метою відшукування додаткових доказів у кримінальному провадженні за фактом нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк. Нагадаємо, херсонську активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було вражено 40% тіла. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада померла. Виконавців злочину було засуджено. Виконавців злочину було засуджено. У справі про вбивство Гандзюк також фігурують голова Херсонської облради Владислав Мангер і колишній помічник народного депутата Миколи Паламарчука Ігор Павловський. Ігор Павловський, якому слідство інкримінує навмисне приховування інформації про вбивство активістки Катерини Гандзюк, 15 жовтня вчетверте не з'явився на підготовче засідання райсуду Одеси, мотивуючи це перебуванням на лікарняному.

25 листопада Мангеру, якого підозрюють у замовленні злочину проти Катерини Гандзюк, зменшили заставу з 2,5 мільйонів гривень до понад 1 мільйона.

Як відомо, видання Gazeta Wyborcza внесло вбиту українську активістку Катерину Гандзюк до переліку 120 відомих поляків та іноземців, що втратили життя за останній рік.