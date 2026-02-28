«Полісся» здолало ЛНЗ у центральному матчі туру Прем'єр-ліги

Команда Руслана Ротаня скоротила відставання від суперника в турнірній таблиці

Черкаський ЛНЗ удома поступився житомирському «Поліссю» у 18-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

«Поліські вовки» приголомшили господарів швидким голом. Назаренко майже від лінії поля прострілив на лінію штрафного майданчика, звідки влучно пробив Андрієвський. І фактично відразу поєдинок на півгодини перервала повітряна тривога.

Вимушена пауза пішла «насінникам» на користь. Підопічні Віталія Пономарьова перехопили ініціативу та почали шукати нагоди біля воріт житомирян. Утім, створили момент до перерви лише один – Горін головою пробив у поперечину.

Зате «Полісся» на 33-й хвилині зуміло подвоїти перевагу. Після закидання на правий фланг силову боротьбу в Муравського виграв Краснопір і виконав передачу на лінію воротарського. Туди влетів Емерллаху та потужно пробив під поперечину.

У наступній атаці косовар ледь не оформив дубль, але м'яч пішов над воротами. Кінцівка першого тайму минула спокійно. Зі стартом же другої половини ЛНЗ узяв територію під контроль.

Тиск господарів приніс плоди аж на 73-й хвилині. Це Твердохліб віддав передачу на Ассінора, а форвард «насінників» переграв голкіпера та відправив м'яч у сітку воріт. І тут же Рябов міг зрівняти рахунок, але пробив головою у руки Волинцю.

Зрештою, ЛНЗ надто захопився атаками. Зате «Полісся» знайшло свій шанс у контратаці під завісу поєдинку. Це Гайдучик протягнув м'яч центральною зоною і з півкола штрафного класно пробив у кут воріт – 1:3 у підсумку.

З перемогою за плечима житомиряни скоротили відставання від «насінників» у чільній трійці УПЛ. ЛНЗ, що йде другим, набрав 38 очок. Тим часом в активі «Полісся» тепер 36 пунктів.

Напередодні донецький «Шахтар» мінімально переграв рівненський «Верес». Єдиний м'яч у поєдинку «гірники» забили під завісу зустрічі. Рятівником команди Арди Турана став оборонець Валерій Бондар.

Натомість київське «Динамо» розгромило «Епіцентр» із Кам'янця-Подільського. Голами в складі киян відзначилися Бражко, Пономаренко (двічі) та Ярмоленко. Кияни впритул підібралися до чільної трійки команд Прем'єр-ліги.