14 січня – яке сьогодні свято, традиції та заборони
Бажання, яке було загадане в ніч з 13 на 14 січня, обов’язково збудеться
Сьогодні, 14 січня, віряни вшановують пам'ять святителя Василя, а у світі відзначають Новий рік за старим стилем.
День святого Василя Великого
14 січня – день Василія. Це православне свято відзначається на честь Василія Великого, відомого також як Василь Кесарійський. У четвертому столітті він був архієпископом Кесарії Каппадокійської і прославився як богослов, автор безлічі проповідей і творець ідеї іконостасу.
Традиції та звичаї дня
14 січня – середина зими. Відзначають Старий Новий рік, і вважається, що Різдвяні Святки досягли свого апогею.
Після дня Василя і до 18 січня, згідно з народним повір’ям, біснувалася нечиста сила. Водночас проводилися народні гуляння з піснями, танцями, колядками – так люди намагалися відігнати від себе зло.
Василь є покровителем свиней, а тому 14 січня моляться за те, щоб домашні тварини не хворіли. Старалися провести цей день якомога веселіше. На столі у свято обов’язково повинна бути свиняча голова.
Також 14 січня в православній церкві відзначається Обрізання Господнє. У Писанні сказано, що на восьмий день від Різдва Святе Немовля був обрізаний і іменований ім’ям Ісус, яке означає «Спаситель». Супроводять цього дня прикмети і традиції.
За однією старовинною традицією 14 січня вариться кутя – спеціальна каша з додаванням маку, родзинок, меду і горіхів. Господині здавна примічали, що якщо горщик з кутею дістали з печі, а він тріснув, то це призведе до нещастя. Сама каша, що вийшла, наваристою і смачною, віщує швидке весілля дітей. Якщо каша 14 січня гірчить – чекай поганих новин. Якщо пророкування було хорошим, кутю з’їдали всією сім’єю. Щоб погані передбачення не справдилися, горщик з кашею викидали в ополонку.
Традиція засівати
Василій Великий – архієпископ Кесарії Кападокійської, вселенський вчитель Церкви (IV cтоліття нашої ери). Цього дня вшановують його пам’ять. Церковні джерела характеризують Василія Великого як аскета, богослова і вченого, автора кодексу чернечого життя. Саме йому належить вислів: «Скільки віднімеш від тіла, стільки додаси сили душі».
Також Василя Великого вважали покровителем землеробства, і саме тому цього дня основним обрядом було засівання осель збіжжям.
Перший посівальник на Новий рік, зазвичай, приносить до хати щастя. Вважається, що дівчата щастя не приносять, тому й посівати їм не годиться.
Особливість богослужіння в цей день полягає в тому, що звершується Літургія, написана самим святителем. Вона – перша з десяти Божественних літургій, служіння яких встановлене у певні дні року.
Народні прикмети
- Зростаючий місяць в ніч на 14 січня – до сильної повені навесні
- Якщо вранці йде сніг, то зима теж буде сніжною, а весна настане пізно
- Спостерігали за напрямком вітру. Вважалося, що якщо він дме з Півночі, то літо буде холодним, із Заходу – непогожим, зі Сходу – посушливим, з Півдня – цілком звичайним, теплим, без особливих температурних перепадів.
- Якщо людина народилася в Васильєв день, то, згідно з повір’ями, вона буде дуже багатою. В якості оберега їй рекомендується носити яшму.
- Сильний сніг у Васильєв день – бути хорошому літу. Відлига пророкує прохолодні літні дні
- Яскраві зорі на небі 14 січня віщують швидкі морози
- Снігопад у Васильєв день – прикмета до того, що чекають багаті врожаї влітку і восени
- Якщо 14 січня випадає на молодика, це призводить до великої повені
- Якщо сніг почав йти з самого ранку, то це означає, що снігопади не припиняться ще дуже довго і, швидше за все, триватимуть до самої весни.
- Вважається, що якщо 14 січня надіти обновку, то протягом усього року буде супроводжувати удача
- Бажання, яке було загадане в ніч з 13 на 14 січня, обов’язково збудеться
- Якщо на дорогах 14 січня ожеледь, це обіцяє урожай
Що не можна робити
- У цей день не можна лаятися і лихословити, думати про погане, оскільки як зустрінеш Новий рік, так його і проведеш (нехай навіть мова йде про Старому Новий рік).
- Не можна позичати гроші, щоб не бути в боргах весь рік.
- Варто відмовитися від жіночого товариства під час святкування Старого Нового року, щоб обійти стороною нещастя.
- У цей день заборонено лаятися, думати про погане і лихословити. Крім того, не можна також згадувати старі образи, інакше весь рік буде поганим.
Іменини
14 січня День ангела імені відзначають: Василь, Федот, Петро, Григорій, Емілія, Богдан, Федосій, Микола.