У київській підземці актори влаштували вертеп зі «вбивством» (відео)

Пасажири підземки стали глядачами вертепу

13 січня на станції метро «Майдан Незалежності» пасажири помітили трупу акторів, які у незвичній манері відтворювали аутентичний вертеп. Тут навіть були зброя та вбивство кози.

Фрагмент вистави у столичній підземці оприлюднили на Instagram-сторінці «Великого Києва».

Вдягнувшись у традиційне для вертепу вбрання, учасники спочатку зобразили традиційне «водіння кози», аж раптом герой-дід дістав «рушницю» та уявним пострілом приніс «козу» у жертву. Згідно з повір’ям, така символічна загибель покликана відтворити вічний ритуал перемоги життя над смертю, ритуал, який згодом розвинувся та кристалізувався у легенді про Воскресіння Христа.

Не всі пасажири, що спостерігали за дійством зрозуміли суть – один з чоловіків намагався підняти «козу» з підлоги.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bеликий Київ (@big_kyiv)

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