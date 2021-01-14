  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У київській підземці актори влаштували вертеп зі «вбивством» (відео)

    • Розсилка
    Учасник вертепу&nbsp;дістав &laquo;рушницю&raquo; та уявним пострілом приніс &laquo;козу&raquo; у жертву - У київській підземці актори влаштували вертеп зі «вбивством» (відео)
    Учасник вертепу дістав «рушницю» та уявним пострілом приніс «козу» у жертву
    Фото: Великий Київ

    Пасажири підземки стали глядачами вертепу

    13 січня на станції метро «Майдан Незалежності» пасажири помітили трупу акторів, які у незвичній манері відтворювали аутентичний вертеп. Тут навіть були зброя та вбивство кози.

    Фрагмент вистави у столичній підземці оприлюднили на Instagram-сторінці «Великого Києва».

    Вдягнувшись у традиційне для вертепу вбрання, учасники спочатку зобразили традиційне «водіння кози», аж раптом герой-дід дістав «рушницю» та уявним пострілом приніс «козу» у жертву. Згідно з повір’ям, така символічна загибель покликана відтворити вічний ритуал перемоги життя над смертю, ритуал, який згодом розвинувся та кристалізувався у легенді про Воскресіння Христа.

    Не всі пасажири, що спостерігали за дійством зрозуміли суть – один з чоловіків намагався підняти «козу» з підлоги.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Bеликий Київ (@big_kyiv)

    Читайте також:
    Теги: Київ метро новорічні свята актор
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies