Бурбак назвав шкідливими розмови про закупівлю газу у Росії

Бурбак зазначив, що газовий ринок України і Євросоюзу має бути демонополізований

Керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак вважає шкідливими розмови про закупівлю Україною газу у російського «Газпрому». Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. «Підхід стосовно торгівлі з російським агресором, тимчасом, має залишитися незмінним: закупівельний контракт із



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Фото: Максим Бурбак (УНІАН)

Бурбак зазначив, що газовий ринок України і Євросоюзу має бути демонополізований

Керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак вважає шкідливими розмови про закупівлю Україною газу у російського «Газпрому». Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Підхід стосовно торгівлі з російським агресором, тимчасом, має залишитися незмінним: закупівельний контракт із «Газпромом» за жодних обставин не може бути продовжений. Розмови чи навіть натяки на це - шкідливі. Від 2020 року - тільки транзит», - написав він.

Бурбак також додав, що президент Росії Володимир Путін «ніколи не відмовиться від загарбницької політики щодо України». За його словами, «імперська держмонополія «Газпром» - це не бізнес, а інструмент агресії».

«Відмова уряду Арсенія Яценюка від закупівель російського газу була правильним стратегічним рішенням. Тоді уряд провів енергетичну реформу, мета якої - повна енергетична незалежність країни упродовж десяти років, за рахунок власного видобутку газу, нафти і вугілля, диверсифікації постачання палива для атомної енергетики. Ми поважаємо міжнародне право і виконаємо рішення Стокгольмського арбітражу, який захистив наші права», - додав він.

Крім того, Бурбак зазначив, що газовий ринок України і Євросоюзу має бути демонополізований.

«Не взагалі, і не з 2020-го, а зараз. Наші реверсні закупівлі мають зберігатися, розширюватися, і вилитися в повноцінне приєднання України до газової мережі Євросоюзу. Вже зараз Україна має домовлятися про імпорт американського LPG-газу, який уже надходить (!) до Литви й Польщі», - зазначив він.

Також він додав, що якщо Європа бажає бути вільною, проект Nord Stream 2 повинен бути остаточно похований у 2018 році.