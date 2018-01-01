Бурбак: Рада повинна підтримати законопроект про реінтеграцію Донбасу

Росія як окупант матиме політичну і кримінальну відповідальність за злочини на окупованих територіях, - голова фракції «Народний фронт»

Голосування за закон про реінтеграцію Донбасу і визнання Росії агресором стане випробуванням для парламенту. Про це заявив керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак з трибуни парламенту. «Сьогодні в цьому залі ми всі розставимо крапки над «і». І покажемо нашим громадянам, хто є дійсно патріот, який



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Максим Бурбак

Росія як окупант матиме політичну і кримінальну відповідальність за злочини на окупованих територіях, - голова фракції «Народний фронт»

Голосування за закон про реінтеграцію Донбасу і визнання Росії агресором стане випробуванням для парламенту.

Про це заявив керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак з трибуни парламенту.

«Сьогодні в цьому залі ми всі розставимо крапки над «і». І покажемо нашим громадянам, хто є дійсно патріот, який вболіває за нашу країну, яка бореться з агресором, а хто є колаборантом», - наголосив він.

Максим Бурбак підкреслив, що цей законопроект є дуже важливим.

«По-перше, Росія вперше визнається країною-агресором. По-друге, визначається статус окупованих територій як Криму, так і Донбасу. І це дозволить нам збільшити нашу присутність в міжнародних судах з тим, щоб створити консолідовану позицію і позиватися до Росії, яка тепер буде відповідати як країна-окупант за всі злочини. Буде нести політичну, кримінальну і матеріальну відповідальність за те, що вона створила на тимчасово окупованих територіях», - сказав керівник фракції.

«Врешті-решт, цей законопроект дозволить ефективніше воювати на сході країни», - підкреслив Максим Бурбак.

Від всієї фракції «Народний фронт», яка разом з керівником вийшла до трибуни парламенту, Максим Бурбак звернувся до народних депутатів із закликом підтримати законопроект.

«Я звертаюся до всіх відповідальних депутатів, не політиканів, а депутатів, які вболівають за країну. Не зважаючи на позиції фракцій, не зважаючи на позиції політичних партій ми повинні сьогодні бути політично відповідальними громадянами України і повинні віддати всі свої голоси за те, щоб закон про повернення територій був прийнятий в сесійній залі. Це сьогодні випробування для парламенту, і я впевнений, що український парламент з гідністю його пройде», - резюмував керівник фракції «Народний фронт».

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