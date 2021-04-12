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    Burger King виходить на український ринок - джерела

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    Конкурент McDonald's готується до виходу на ринок України - Burger King виходить на український ринок - джерела
    Конкурент McDonald's готується до виходу на ринок України
    Фото з відкритих джерел

    Компанія підписала договір з мережею АЗС “Окко”

    Світова мережа закладів швидкого харчування Burger King виходить на ринок України і підписала договір з мережею АЗС “Окко”. Про це пише Retailers з посиланням на ресторатора Ігоря Сухомлина та двох топ-менеджерів на ресторанному та рекламному ринку.

    У прес-службі "Окко" повідомили, що розглядають співпрацю з різними міжнародними брендами, але говорити про це рано: "компанія ще фінально не визначилася".

    Раніше Ігор Сухомлин написав у себе на сторінці в Facebook, що мережа АЗС "Окко" купила франшизу конкурента McDonald's - Burger King. Інформацію підтвердив топ-менеджер на ресторанному ринку: за його словами, сторони дійсно підписали договір, і "Окко" вже шукає управлінську команду і приміщення під майбутні заклади.

    Зазначимо, що це вже не перша спроба Burger King вийти на ринок України. У 2011 році розвивати мережу в Україні планував російський франчайз – «Бургер Рус».

    Нагадаємо, в січні Burger King оголосила про намір провести масштабний ребрендинг і повернути логотип 20-річної давності.

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    Теги: ринок АЗС харчування
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