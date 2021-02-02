Був п’яний і мав конфлікт з директором «Епіцентру»: стали відомі подробиці про палія у Первомайську

Палій розповів про причини, що спонукали його спалити «Епіцентр»

Чоловік заявив, що приїхав цілеспрямовано, аби спалити «Епіцентр»

Чоловік, який скоїв підпал торговельного центру «Епіцентр» у Первомайську Миколаївської області, перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. Про це розповів мер міста Олег Демченко.

«За підозрою в підпалі затримано одну особу. Він в нетверезому стані і його потрібно спочатку привести до тями, щоб відпрацьовувати всі питання і предметно про щось говорити», - повідомив Демченко в коментарі Новинам-N.

За словами мера Первомайська, чоловік заявив поліцейським, що цілеспрямовано підпалив «Епіцентр» через особисті неприязні стосунки з директором ТЦ.

«Він каже, що приїхав цілеспрямовано, щоб спалити «Епіцентр», у нього неприязні стосунки, як він каже, з директором», - розповів він.

Звідки приїхав підозрюваний - він не повідомив, поліція перевіряє версію про Запорізьку область.

Разом з тим, дирекція торгівельного центру «Епіцентр» у Первомайську, що на Миколаївщині, повідомила, що умисний підпал торгового центру вчинили двоє чоловіків. Раніше поліція повідомляла про одного підозрюваного. Наразі перевіряється інформація щодо спільника.

У вівторок 2 лютого в Первомайську на вулиці Федора Достоєвського сталася сильна пожежа в ТЦ «Епіцентр К». Персонал і відвідувачі встигли евакуювати. Вогонь поширився на 4 тисячі квадратних метрів і о 14:30 його локалізували. Поліція затримала палія і показала фотографії із підозрюваним.

Чоловік прийшов у торговий центр з ножем і сокирою. У відділі лакофарбових товарів він почав розливати легкозаймисті рідини. Один з охоронців центру намагався його затримати і отримав у відповідь удар сокирою. Чоловік підпалив відділ і кинувся тікати. У дворах його наздогнали інші охоронці й поліцейські. Під час затримання він вдарив сокирою ще одну людину.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за статтями про навмисне знищення майна (ч. 2 ст. 194 КК) і замах на вбивство (ч. 2 ст. 115 КК).

«Епіцентр» відкрили менше двох місяців тому. Він став найбільший торговим центром у місті – його площа понад 5 тисяч кв. метрів. Там працює 77 співробітників.



