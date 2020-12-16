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    СБУ: керівництво однієї із авіакомпаній організувало контрабанду обладнання до військових літаків

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    Із України намагалися незаконно вивезти обладнання для військових літаків - СБУ: керівництво однієї із авіакомпаній організувало контрабанду обладнання до військових літаків
    Із України намагалися незаконно вивезти обладнання для військових літаків
    Фото: СБУ

    Зловмисники намагалися приховати контрабандні деталі серед устаткування літака

    Служба безпеки України у Миколаєві запобігла незаконному вивезенню авіаційного обладнання військового призначення в одну з країн Близького Сходу.

    Як повідомляється, контрабандну схему організував менеджмент української авіакомпанії, що спеціалізується на вантажних перевезеннях.

    «Фігуранти намагалися організувати нелегальний вивіз за межі України авіаційних виробів і приладів, якими комплектуються військово-транспортні літаки. Вони приховали військову продукцію від митного огляду серед бортового обладнання свого літака, який після проходження техобслуговування повинен був вилетіти за межі України», — йдеться у повідомленні.

    В той же час, у компанії були відсутні дозвільні документи Державного експортного контролю України.

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    СБУ: керівництво однієї із авіакомпаній організувало контрабанду обладнання до військових літаків
    СБУ: керівництво однієї із авіакомпаній організувало контрабанду обладнання до військових літаків
    СБУ: керівництво однієї із авіакомпаній організувало контрабанду обладнання до військових літаків
    СБУ: керівництво однієї із авіакомпаній організувало контрабанду обладнання до військових літаків

    Вилучену продукцію направили на експертизу. Після експертного висновку буде ухвалюватися рішення про відкриття кримінального провадження, передбаченого ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

    Раніше у Харкові СБУ викрила банду, яка фінансувала терористівПід час обшуків правоохоронці вилучили фінансову документацію та чорнові записи із відображенням руху коштів, а також інші докази протиправної діяльності.

    Теги: СБУ контрабанда літак військова техніка
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