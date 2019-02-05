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    CБУ викрила на хабарі керівника однієї з господарських структур Міноборони

    • Розсилка
    CБУ викрила на хабарі керівника однієї з господарських структур Міноборони
    Фото: ssu.gov.ua

    Чиновник вимагав від комерційної структури щомісячну «данину» у 15 тисяч гривень за укладання договору оренди та не перешкоджання підприємцю у господарській діяльності

    Співробітники Головного управління по боротьбі із корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України під процесуальним керівництвом військової прокуратури Дарницького гарнізону викрили на хабарі одного із керівників Філії «Логістик-Центр» Концерну «Техвоєнсервіс» МО України. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

    Оперативники спецслужби встановили, що заступник директора вимагав від комерційної структури щомісячну «данину» у розмірі п’ятнадцять тисяч гривень за укладання договору оренди та не перешкоджання підприємцю у господарській діяльності.

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    Співробітники СБУ задокументували отримання посадовцем першого «траншу» неправомірної вигоди та затримали згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України у Києві під час одержання другого щомісячного «платежу».

    Фото: ssu.gov.ua
    Фото: ssu.gov.ua

    У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, готується повідомлення чиновнику про підозру в скоєнні злочину та клопотання до суду про обрання щодо затриманого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 

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