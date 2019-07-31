«Це буде сонний Джо»: Трамп назвав головного суперника на виборах



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Трамп назвав Байдена головним суперником від демократів

Трамп вважає, що його суперником на виборах 2020 роки від демократів стане Джо Байден

Президент США Дональд Трамп напередодні дебатів учасників президентських перегонів від демократів припустив, що його суперником на виборах 2020 року від Демократичної партії стане колишній віце-президент Джо Байден.

Про це повідомляє Fox News.

«Зараз мені здається, що це буде «сонний Джо». Мені здається, він перевалився через межу. Але те, що я думаю, нічого особливого не означає. Я знаю інших (кандидатів - ред.), я знаю його... Мені здається, це буде «сонний Джо», - сказав Трамп журналістам біля Білого дому у вівторок, 30 липня.

Раніше президент США назвав Байдена «нікчемою з Демократичної партії», до цього - «розумово відсталим».

Нагадаємо, президентські вибори в США заплановано на 3 листопада 2020 року.

У кампанію вже включилися більш як 20 кандидатів від Демократичної партії, серед них - колишній віце-президент Джо Байден.