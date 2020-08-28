«Це може врятувати життя». Дослідники розповіли, чому у гіпертоніків більше шансів не померти від Covid-19



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Люди з високим кров'яним тиском належать до групи ризику щодо коронавірусної інфекції

Антигіпертензивні препарати, ймовірно, знижують ризик смерті

Результати новітніх досліджень вчених з Великої Британії свідчать про те, що антигіпертензивні препарати (судинорозширювальні таблетки, що знижують судинний опір і, отже, артеріальний тиск), здатні на третину знизити ризик смерті пацієнтів із Covid-19.

Дослідницька група з Університету Східної Англії (Норидж) проаналізувала історії хвороб 28872 пацієнтів, які лікувались від коронавірусної хвороби в умовах стаціонару. Чверть пацієнтів Covid-19 страждали від підвищеного артеріального тиску, відтак змушені були приймати антигіпертензивні препарати.

У порівнянні із пацієнтами, які не вживали таких препаратів, ризик смерті від коронавірусної хвороби у тих пацієнтів, які вживали антигіпертензивні ліки, був на третину меншим, ніж у решти. Крім того, такі пацієнти рідше потребували лікування на апараті штучної вентиляції легень. Щоправда, помітного ефекту від антигіпертензивних препаратів у пацієнтів, які не страждали від високого кров'яного тиску, однак заради експерименту вживали препарати для зниження тиску, не було виявлено. Препарати не шкодили, але також не мали позитивного впливу на перебіг захворювання.

Результати роботи, тим не менш, є надзвичайно цікавими, оскільки насправді люди з високим кров'яним тиском належать до групи ризику щодо коронавірусної інфекції. «У разі зараження препарати для зниження артеріального тиску можуть зменшити ризики. Зараз ми можемо твердо сказати, що люди, яким прописали ці препарати, повинні продовжувати вживати їх, оскільки вони точно не збільшують смертність, а можуть врятувати життя», - підкреслює керівник дослідницької групи Василіос Василіу.