«Це провокація». Мер Умані відреагував на скандальне оголошення в магазині



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В Умані з'явились таблички «Хасиди не обслуговуються!»

Цебрій написав заяву в правоохоронні органи, щоби знайти винуватців провокації.

Мер Умані Олександр Цебрій заявив, що табличка «Хасиди не обслуговуються» біля одного з магазинів - провокація, антисемітизму в місті немає.

Про це він сказав журналістам, передає Цензор.нет.

«Я вважаю, що жоден уманський підприємець не міг таке зробити. Це провокація, щоби загострити протистояння між паломниками і жителями Умані, яке виникло в цьому році», - сказав він.

«Нас хочуть посварити», - додав мер.

Цебрій також повідомив, що написав заяву в правоохоронні органи, щоби знайти винуватців провокації. Відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, 11 вересня зранку у магазині на вулиці Тищика в Умані з'явилася табличка «Хасиди не обслуговуються! Covid-19».

До слова, напередодні хасиди влаштували в Умані погром на могилі Рабі Нахмана.

Національна поліція і Міграційна служба України прийняли рішення вигнати з країни двох громадян Ізраїлю.

Напередодні уряд Ізраїлю підтвердив МЗС України готовність направити шістьох ізраїльських поліцейських на допомогу українським колегам під час святкування Рош–Га–Шана.

МВС прогнозує, що до Умані цьогоріч приїдуть близько 3000 хасидів. Варто зазначити, що єврейський Новий рік хасиди відзначатимуть цього року 18 вересня.

Нагадаємо, міський голова Умані хоче, щоб хасиди робили тести на коронавірус. За словами Цебрія, необхідність таких заходів він обговорив з головним рабином України. Також влада Умані встановить п’ять пунктів контролю за карантином на час паломництва хасидів.

Напередодні головний рабин України закликав хасидів зробити ПЛР-тести.