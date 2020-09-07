Головний рабин України закликав хасидів зробити ПЛР-тести документ



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Головний рабин України і Києва Моше Реувен Асман

Рабин наголосив, що тестування необхідне для того, щоб «мати можливість не наражаючи на небезпеку себе та оточуючих із радістю в серці відсвяткувати прихід Нового року»

Головний рабин України і Києва Моше Реувен Асман звернувся до хасидів, які прибули на святкування Рош га-Шана, із закликом пройти ПЛР-тест на Covid-19.

Звернення він опублікував у Facebook.

У зверненні головний рабин послався на результати наради, проведеної міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим за участі голови Нацполіції Ігоря Клименка, міського голови Умані Олександра Цебрія, а також представників міністерства закордонних справ та міністерства культури.

Він нагадав, що Тора зобов'язує «дуже уважно ставитись до збереження життя та здоров'я людини».

«Тому я закликаю усіх вас не нехтувати Святим писанням та вимогам МОЗ і негайно пройти ПЦР-тест задля безпеки вашого здоров'я та здоров'я оточуючих», - зазначив він.

В Умані з 15 до 21 вересня буде посилено карантин через паломництво хасидів на святкування Рош га-Шана.

Також МВС прогнозує, що до Умані цьогоріч приїдуть близько 3000 хасидів. У 2019 році для зустрічі 5780-го іудейського Нового року до Умані прибули понад 30 тис. паломників.

Як повідомлялося, наразі в Умані шість хасидів хворіють на Covid-19.

Нагадаємо, міський голова Умані хоче, щоб хасиди робили тести на коронавірус. За словами Цебрія, необхідність таких заходів він обговорив з головним рабином України.

Також повідомлялося, в Умані понад 500 правоохоронців працюватимуть під час святкування єврейського нового року.

Як відомо, Україна прийняла рішення обмежити паломництво хасидів до Умані на свято Рош-га-Шана в поточному році через пандемію коронавірусу.

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