Святкування Рош-Га-Шана: Ізраїль направить шість поліцейських до Умані



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Ізраїль направить шість поліцейських до Умані

В МВС очікують, що цього року Умань для святкування єврейського нового року Рош га-Шана відвідають 3 тисячі паломників

Уряд Ізраїлю підтвердив МЗС України готовність направлення шести ізраїльських поліцейських у допомогу українським колегам під час святкування Рош–Га–Шана.

Про це повідомив заступник очільника МЗС Євген Єнін у Facebook.

«8 вересня уряд Ізраїлю підтвердив МЗС України готовність направлення 6 представників ізраїльської поліції для надання допомоги українським колегам в місцях перебування громадян Держави Ізраіль в Умані у відповідь на запит Національної поліції», – написав Єнін.

МВС прогнозує, що до Умані цьогоріч приїдуть близько 3000 хасидів. Варто зазначити, що єврейський Новий рік хасиди відзначатимуть цього року 18 вересня.

Нагадаємо, міський голова Умані хоче, щоб хасиди робили тести на коронавірус. За словами Цебрія, необхідність таких заходів він обговорив з головним рабином України. Також влада Умані встановить п’ять пунктів контролю за карантином на час паломництва хасидів.

Напередодні головний рабин України закликав хасидів зробити ПЛР-тести.