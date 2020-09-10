Хасиди влаштували в Умані погром на могилі Рабі Нахмана
Невдоволення іноземних паломників викликали металеві огорожі, покликані не допустити скупчення людей
Напередодні уряд Ізраїлю підтвердив МЗС України готовність направити шістьох ізраїльських поліцейських на допомогу українським колегам під час святкування Рош–Га–Шана.
МВС прогнозує, що до Умані цьогоріч приїдуть близько 3000 хасидів. Варто зазначити, що єврейський Новий рік хасиди відзначатимуть цього року 18 вересня.
Нагадаємо, міський голова Умані хоче, щоб хасиди робили тести на коронавірус. За словами Цебрія, необхідність таких заходів він обговорив з головним рабином України. Також влада Умані встановить п’ять пунктів контролю за карантином на час паломництва хасидів.
Напередодні головний рабин України закликав хасидів зробити ПЛР-тести.