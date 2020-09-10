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    Хасиди влаштували в Умані погром на могилі Рабі Нахмана

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    Хасиди влаштували в Умані погром на могилі Рабі Нахмана

    Невдоволення іноземних паломників викликали металеві огорожі, покликані не допустити скупчення людей

    Прибулі до Умані хасиди влаштували погром на могилі Рабі Нахмана через карантинну огорожу, встановлену для їхньої безпеки. Відповідне відео в четвер, 10 вересня, опублікував Telegram-канал Pavlovsky News.
     
    На відео видно, як хасиди розхитують і зносять захисну огорожу, встановлену на могилі Рабі Нахмана в Умані. Залізні конструкції були розміщені, щоб мінімізувати наслідки поширення коронавірусу.
     
    Тим часом у Фонді Рабі Нахмана, який є офіційною стороною, що представляє хасидів, заявили, що з порушниками порядку буде проведена роз'яснювальна робота і що їхні дії ні в якій мірі не відображають ставлення руху до законів України.

    Напередодні уряд Ізраїлю підтвердив МЗС України готовність направити шістьох ізраїльських поліцейських на допомогу українським колегам під час святкування Рош–Га–Шана.

    МВС прогнозує, що до Умані цьогоріч приїдуть близько 3000 хасидівВарто зазначити, що єврейський Новий рік хасиди відзначатимуть цього року 18 вересня. 

    Нагадаємо, міський голова Умані хоче, щоб хасиди робили тести на коронавірус. За словами Цебрія, необхідність таких заходів він обговорив з головним рабином України. Також влада Умані встановить п’ять пунктів контролю за карантином на час паломництва хасидів.

    Напередодні головний рабин України закликав хасидів зробити ПЛР-тести. 

    МВС Ізраїль хасиди Умань єврейський Новий рік коронавірус
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