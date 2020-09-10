Хасиди влаштували в Умані погром на могилі Рабі Нахмана



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Невдоволення іноземних паломників викликали металеві огорожі, покликані не допустити скупчення людей

Прибулі до Умані хасиди влаштували погром на могилі Рабі Нахмана через карантинну огорожу, встановлену для їхньої безпеки. Відповідне відео в четвер, 10 вересня, опублікував Telegram-канал Pavlovsky News.

На відео видно, як хасиди розхитують і зносять захисну огорожу, встановлену на могилі Рабі Нахмана в Умані. Залізні конструкції були розміщені, щоб мінімізувати наслідки поширення коронавірусу.

Тим часом у Фонді Рабі Нахмана, який є офіційною стороною, що представляє хасидів, заявили, що з порушниками порядку буде проведена роз'яснювальна робота і що їхні дії ні в якій мірі не відображають ставлення руху до законів України.