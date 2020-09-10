Хасидів, які влаштували погром в Умані, депортують з України



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10 вересня Національна поліція і Міграційна служба України прийняли рішення депортувати з країни двох громадян Ізраїлю

Паломники розгромили огорожі призначені для впорядкованого проходу до могили Нахмана, – Геращенко

В Умані у середу, 9 вересня, група хасидів влаштували погром біля могили Цадика Нахмана. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в Facebook.

Урядовець зазначив, що паломники розгромили огорожі призначені для впорядкованого проходу до святині.

За словами Геращенка, сьогодні, 10 вересня, Національна поліція і Міграційна служба України прийняли рішення вигнати з країни двох громадян Ізраїлю.

«Якщо подібні хуліганські дії будуть продовжуватися з боку інших іноземних громадян, вони також будуть депортовані з території України», – додав Геращенко.

Як повідомлялося, хасиди влаштували в Умані погром на могилі Рабі Нахмана.

Напередодні уряд Ізраїлю підтвердив МЗС України готовність направити шістьох ізраїльських поліцейських на допомогу українським колегам під час святкування Рош–Га–Шана.

МВС прогнозує, що до Умані цьогоріч приїдуть близько 3000 хасидів. Варто зазначити, що єврейський Новий рік хасиди відзначатимуть цього року 18 вересня.

Нагадаємо, міський голова Умані хоче, щоб хасиди робили тести на коронавірус. За словами Цебрія, необхідність таких заходів він обговорив з головним рабином України. Також влада Умані встановить п’ять пунктів контролю за карантином на час паломництва хасидів.

Напередодні головний рабин України закликав хасидів зробити ПЛР-тести.