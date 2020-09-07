МВС прогнозує, що до Умані цьогоріч приїдуть близько 3000 хасидів



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Під час Рош га-Шана в Умані будуть введені технічні обмеження

Єврейський Новий рік хасиди відзначатимуть цього року 18 вересня

До Умані на Черкащині для святкування єврейського нового року Рош га-Шана цьогоріч приїдуть близько трьох тисяч паломників. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повдіомляє пресслужба МВС.

«За різними підрахунками, щорічно в Умань для святкування єврейського нового року приїздило 30-40 тисяч осіб. Цього року у зв’язку із всесвітньою пандемією місто відвідають близько 3 тисяч осіб. Всі паломники, які прибули в Україну до введеної урядом тимчасової заборони на в’їзд іноземців пройдуть тести на Covid-19», - сказав Аваков.

За словами міністра внутрішніх справ, під час Рош га-Шана в Умані будуть введені технічні обмеження.

«Ми розуміємо всі ризики, які пов’язані із святкуванням Рош га-Шана. Підрозділи МВС забезпечуватимуть правопорядок та безпеку на вулицях Умані. Ми зробимо усе можливе, щоб ці заходи пройшли спокійно та безпечно», - додав Аваков.

Варто зазначити, що єврейський Новий рік хасиди відзначатимуть цього року 18 вересня.

Як повідомлялося, наразі в Умані шість хасидів хворіють на Covid-19.

Нагадаємо, міський голова Умані хоче, щоб хасиди робили тести на коронавірус. За словами Цебрія, необхідність таких заходів він обговорив з головним рабином України.

Також повідомлялося, в Умані понад 500 правоохоронців працюватимуть під час святкування єврейського нового року.

Як відомо, Україна прийняла рішення обмежити паломництво хасидів до Умані на свято Рош-га-Шана в поточному році через пандемію коронавірусу.