МВС прогнозує, що до Умані цьогоріч приїдуть близько 3000 хасидів
Єврейський Новий рік хасиди відзначатимуть цього року 18 вересня
До Умані на Черкащині для святкування єврейського нового року Рош га-Шана цьогоріч приїдуть близько трьох тисяч паломників. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повдіомляє пресслужба МВС.
«За різними підрахунками, щорічно в Умань для святкування єврейського нового року приїздило 30-40 тисяч осіб. Цього року у зв’язку із всесвітньою пандемією місто відвідають близько 3 тисяч осіб. Всі паломники, які прибули в Україну до введеної урядом тимчасової заборони на в’їзд іноземців пройдуть тести на Covid-19», - сказав Аваков.
За словами міністра внутрішніх справ, під час Рош га-Шана в Умані будуть введені технічні обмеження.
«Ми розуміємо всі ризики, які пов’язані із святкуванням Рош га-Шана. Підрозділи МВС забезпечуватимуть правопорядок та безпеку на вулицях Умані. Ми зробимо усе можливе, щоб ці заходи пройшли спокійно та безпечно», - додав Аваков.
Варто зазначити, що єврейський Новий рік хасиди відзначатимуть цього року 18 вересня.
Як повідомлялося, наразі в Умані шість хасидів хворіють на Covid-19.
Нагадаємо, міський голова Умані хоче, щоб хасиди робили тести на коронавірус. За словами Цебрія, необхідність таких заходів він обговорив з головним рабином України.
Також повідомлялося, в Умані понад 500 правоохоронців працюватимуть під час святкування єврейського нового року.
Як відомо, Україна прийняла рішення обмежити паломництво хасидів до Умані на свято Рош-га-Шана в поточному році через пандемію коронавірусу.
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