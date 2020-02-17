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    Кількість жертв коронавірусу в Китаї зросла до 1770

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    Кількість жертв коронавірусу в Китаї зросла до 1770

    Число підтверджених випадків зараження в Китаї перевищило 70,5 тисяч осіб

    У Китаї за минулу добу від ускладнень, викликаних новим коронавірусом COVID-19, померло 105 осіб, загальна кількість жертв склала 1770.

    Про це повідомляє Державний комітет з охорони здоров’я КНР.

    Більшість смертей зареєстровано в епіцентрі поширення коронавірусу — провінції Хубей. За добу там померло 100 осіб.

    Число підтверджених випадків зараження в Китаї перевищило 70,5 тисяч осіб.

    Як уточнюється, за минулу добу 16 лютого кількість заражених збільшилася в країні на 2048 осіб, 1933 з них — в Хубеї.

    У відомстві підкреслили, що по всій країні понад 10,8 тисяч осіб вилікувалися від коронавирусної інфекції.

    16 лютого влада Китаю зробила першу офіційну заяву про те, що карантинні та інші стримуючі заходи, запроваджені КНР через епідемію нового коронавірусу, дають свій ефект.

    Частка критичних випадків серед підтверджених почала знижуватися, а в головному осередку епідемії - китайській провінції Хубей — легкі випадки хвороби тепер лікують швидше і більш ефективно, не даючи їм перетворитися на критичні.

    Напередодні був зафіксований перший випадок смерті від коронавірусу в Європі – в паризькій лікарні помер 80-річний чоловік, що приїхав з Китаю. Також був виявлений перший хворий на COVID-19 в Єгипті.

    Нагадаємо, у Китаї вирішили страчувати за приховування зараження коронавірусом.

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