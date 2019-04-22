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    Центробанк РФ попередив про ризики використання західного софту

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    <p>В критичний момент, як наголосив Центробанк РФ, процесингові центри на заході можуть відмовити в наданні послуг з обслуговування карток</p> - Центробанк РФ попередив про ризики використання західного софту

    В критичний момент, як наголосив Центробанк РФ, процесингові центри на заході можуть відмовити в наданні послуг з обслуговування карток

    240 другорядних банків РФ можуть отримати проблеми із аутсорсингом послуг

    19 квітня Центральний банк РФ надіслав фінансовим організаціям листа щодо небезпеки роботи із західними постачальниками ІТ-послуг. Головний фінансовий регулятор нагадав про залежність від аутсорсингу окремих послуг таких як емісія та обслуговування банківських карток.

    В критичний момент, як наголосив Центробанк РФ, процесингові центри на заході можуть відмовити в наданні послуг з обслуговування карток. Фінансовим установам радили перевірити алгоритм дій у випадку надзвичайної ситуації, повідомило російське видання «Коммерсантъ».

    Причиною відповідного листа Центробанку стала ситуація із «Єврофінанс Моснарбанком», який потрапив під санкції США в березні. Після цього процесинговий центр «Картстандарт» відмовився працювати із банком.

    В РФ роздумують над створенням переліку ненадійних установ із надання аутсорсингових послуг, із якими буде заборонено працювати. Фірми «Картстандарт» і USC, працюючи на західному операційному продукті, обслуговують по 120 другорядних банків в РФ.

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