Центробанк РФ попередив про ризики використання західного софту



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В критичний момент, як наголосив Центробанк РФ, процесингові центри на заході можуть відмовити в наданні послуг з обслуговування карток

240 другорядних банків РФ можуть отримати проблеми із аутсорсингом послуг

19 квітня Центральний банк РФ надіслав фінансовим організаціям листа щодо небезпеки роботи із західними постачальниками ІТ-послуг. Головний фінансовий регулятор нагадав про залежність від аутсорсингу окремих послуг таких як емісія та обслуговування банківських карток.

В критичний момент, як наголосив Центробанк РФ, процесингові центри на заході можуть відмовити в наданні послуг з обслуговування карток. Фінансовим установам радили перевірити алгоритм дій у випадку надзвичайної ситуації, повідомило російське видання «Коммерсантъ».

Причиною відповідного листа Центробанку стала ситуація із «Єврофінанс Моснарбанком», який потрапив під санкції США в березні. Після цього процесинговий центр «Картстандарт» відмовився працювати із банком.

В РФ роздумують над створенням переліку ненадійних установ із надання аутсорсингових послуг, із якими буде заборонено працювати. Фірми «Картстандарт» і USC, працюючи на західному операційному продукті, обслуговують по 120 другорядних банків в РФ.