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    Центрвиборчкому залишилось прийняти 16 протоколів з мокрими печатками

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    Засідання ЦВК&nbsp; - Центрвиборчкому залишилось прийняти 16 протоколів з мокрими печатками
    Засідання ЦВК 

    Наразі ЦВК прийняла протоколи про підсумки голосування ОВК 183 округів

    Центральна виборча комісія прийняла для подальшого опрацювання оригінали протоколів про підсумки голосування на позачергових виборах народних депутатів України ще від 67 окружних виборчих комісій. Про це зазначається у пресрелізі ЦВК.

    «Для розгляду та подальшого опрацювання було прийнято відповідні протоколи про підсумки голосування ОВК 67 ОВО», - ідеться в повідомленні.

    Таким чином, станом на 26 липня ЦВК прийняла протоколи про підсумки голосування ОВК 183 округів
    Також ЦВК прийняла протоколи ОВК ОВО № 24, № 38, № 90, № 131, № 221 з поміткою «уточнений».

    Водночас Центрвиборчком доручив підготувати та надати протоколи про підсумки голосування в одномандатних округах ОВК ОВО № 27, № 94, № 137, № 168, № 176 з поміткою "Уточнений" до 27 липня, а ОВК ОВО № 33, № 71, № 91, № 93, № 97 – до 29 липня.

    Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
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      8.18%
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      8.10%
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      2.23%
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      2.16%
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      1.04%
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      0.66%
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      0.62%
    • Аграрна партія України
      0.51%
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      0.46%
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      0.19%
    • Сила права
      0.14%
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      0.11%
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      0.11%
    • Факел
      0.05%
    • Незалежність
      0.05%

    Як відомо, 21 липня в Україні відбулися позачергові парламентські вибори. Усього в Україні утворено 199 виборчих округів та закордонний виборчий округ.

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