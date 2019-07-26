Центрвиборчкому залишилось прийняти 16 протоколів з мокрими печатками
Наразі ЦВК прийняла протоколи про підсумки голосування ОВК 183 округів
Центральна виборча комісія прийняла для подальшого опрацювання оригінали протоколів про підсумки голосування на позачергових виборах народних депутатів України ще від 67 окружних виборчих комісій. Про це зазначається у пресрелізі ЦВК.
«Для розгляду та подальшого опрацювання було прийнято відповідні протоколи про підсумки голосування ОВК 67 ОВО», - ідеться в повідомленні.
Таким чином, станом на 26 липня ЦВК прийняла протоколи про підсумки голосування ОВК 183 округів
Також ЦВК прийняла протоколи ОВК ОВО № 24, № 38, № 90, № 131, № 221 з поміткою «уточнений».
Водночас Центрвиборчком доручив підготувати та надати протоколи про підсумки голосування в одномандатних округах ОВК ОВО № 27, № 94, № 137, № 168, № 176 з поміткою "Уточнений" до 27 липня, а ОВК ОВО № 33, № 71, № 91, № 93, № 97 – до 29 липня.
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Свобода2.16%
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Громадянська позиція1.04%
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Партія зелених України0.66%
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Самопоміч0.62%
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Як відомо, 21 липня в Україні відбулися позачергові парламентські вибори. Усього в Україні утворено 199 виборчих округів та закордонний виборчий округ.