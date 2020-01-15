Суд повернув державі 26 га лісу під Києвом, що прибрали до рук власники гольф-клубу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Верховний Суд ухвалив остаточне рішення у спорі, що тривав понад п'ять років

Прокуратурою повернуто у державну власність понад 26 га лісу на території Макарівського району Київщини.

«Верховним Судом прийнято остаточне рішення у спорі, що тривав більше 5 років, за позовом прокуратури Київської області щодо повернення у державну власність лісового масиву площею понад 26 га, який вибув у приватну власність на підставі низки незаконних судових рішень і розпоряджень Київської обласної та Макарівської районної державних адміністрацій», - йдеться в повідомленні пресслужби прокуратури Київської області.

Так, в ході судового розгляду доведено, що землі лісового фонду вартістю понад 90 мільйонів гривень, які після відведення безоплатно у приватну власність фізичним особам для ведення особистого селянського господарства за результатом укладення ряду правочинів опинились у володінні суб’єктів господарювання в складі угідь приватного гольф-клубу, вибули поза волею держави та за відсутності рішення уповноваженого органу державної виконавчої влади.

Судом вищої інстанції підтримано позицію прокурора та залишено без змін рішення суду апеляційної інстанції, яким спірні земельні ділянки витребувано у власність держави в особі Кабінету міністрів України.

До слова, колишній народний депутат від Радикальної партії Олега Ляшка Сергій Скуратовський облаштував мисливські угіддя на десятках тисяч гектарів лісупоблизу сила Пороскотень Бородянського району Київщини і не пускає туди місцевих мешканців. Депутат від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк звернулася до голови Київської облради Миколи Стариченка із проханням скасувати рішення про надання Скуратовському цих угідь, оскільки екснардеп порушує Лісовий кодекс.