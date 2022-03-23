Міноборони пояснило, яку інформацію не можна публікувати під час війни

У Міноборони нагадали, що не можна називати точні адреси та впізнавані описи об‘єктів, тому що це коригування вогню для російської армії

У Міністерстві оборони пояснили, чому під час війни не можна публічно обговорювати чи писати про те, що Україна веде перемовини про постачання військової техніки, називати адреси об'єктів та робити фактчекінг офіційних заяв.

Так, як відзначили у МОУ, не можна публікувати дані, що Україна веде з кимось перемовини про постачання військової техніки, зброї, амуніції для Збройних сил, тому що Росія намагається зривати такі контракти.

Окрім того, у відомстві наголосили, що не можна також говорити про те, що вже відбулись поставки, і в нас є щось новеньке, тому що РФ супротивник корегує свої дії під нові дані.

У Міноборони нагадали, що не можна називати точні адреси та впізнавані описи об‘єктів, тому що це коригування вогню для російської армії.

Не можна публічно викладати військові об‘єкти (госпіталь це теж військовий об’єкт), місця знаходження зброї, військової техніки, особового складу, тому що в десятки разів збільшується ймовірність знищення об’єкта.

Також у Міноборони зазначили, що не треба публічно під час війни робити фактчекінг заяв і публікацій силових відомств та спецслужб.

«Тому що це війна. Повірте, що ці заяви проходять велику кількість відомчих фільтрів і якщо вони оприлюднюються, значить так треба для оборони держави. Після перемоги – буде натхнення, розберетесь», – наголосили в оборонному відомстві.

Окрім того, у МОУ заявляють, що не треба публічно і непублічно сумніватись у рішеннях та поінформованості ЗСУ, тому що ЗСУ найбільш поінформовані про ситуацію на фронті.

Нагадаємо, 20 березня в Києві внаслідок влучання російської ракети загорівся торгівельно-розважальний центр «Ретровіль».

На ранок стало відомо, що жертвами ракетного удару по «Ретровілю» стали восьмеро осіб. Також руйнування зазнав магазин для будівництва мережі Leroy Merlin, яка продовжує вести економічну діяльність на території країни-агресорки.

Служба безпеки України затримала тіктокера, який виклав у соцмережі інформацію про дислокацію військових біля торгового центру.