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    Частина окупованого Криму залишилася без світла

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    Частина окупованого Криму залишилася без світла

    Причиною стала аварія в мережах «Крименерго»

    У Криму 1 березня кілька населених пунктів залишилися без світла через погані погодні умови й аварії.

    Про це повідомляють «Крим.Реалії».

    «Станом на 16-ту годину (по Криму), підприємство «Крименерго» повідомляло про відключення світла в Керчі (частково). Також частково не було світла в селищах Леніне і Калинівка Ленінського району, селах Червона Поляна і Внукове Чорноморського району, селі Кольцове Сакського району. У цих населених пунктах немає світла через вітер», – йдеться в повідомленні.

    Без світла залишалися протягом дня й Армянськ, Красноперекопськ і частково Євпаторія, розповів ЗМІ диспетчер в євпаторійському «Крименерго». За їхніми даними, причиною стала аварія в мережах «Крименерго».

    По Армянську диспетчери повідомили, що в Криму була пошкоджена високовольтна лінія.

    Як зазначає ЗМІ, ситуаційно-аналітичний центр Міненерго Росії не повідомляє про масове відключення світла в Криму. 

    Крим ЗМІ аварія
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