Частина окупованого Криму залишилася без світла



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Причиною стала аварія в мережах «Крименерго»

У Криму 1 березня кілька населених пунктів залишилися без світла через погані погодні умови й аварії.

Про це повідомляють «Крим.Реалії».

«Станом на 16-ту годину (по Криму), підприємство «Крименерго» повідомляло про відключення світла в Керчі (частково). Також частково не було світла в селищах Леніне і Калинівка Ленінського району, селах Червона Поляна і Внукове Чорноморського району, селі Кольцове Сакського району. У цих населених пунктах немає світла через вітер», – йдеться в повідомленні.

Без світла залишалися протягом дня й Армянськ, Красноперекопськ і частково Євпаторія, розповів ЗМІ диспетчер в євпаторійському «Крименерго». За їхніми даними, причиною стала аварія в мережах «Крименерго».

По Армянську диспетчери повідомили, що в Криму була пошкоджена високовольтна лінія.

Як зазначає ЗМІ, ситуаційно-аналітичний центр Міненерго Росії не повідомляє про масове відключення світла в Криму.