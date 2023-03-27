У шістьох областях розпочалося відключення споживачів від опалення

Погодні умови дозволяють завершити опалювальний сезон раніше від запланованого терміну

У шести регіонах України розпочалося відключення споживачів від опалення. Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов.

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«У Херсонській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Волинській та Вінницькій областях за рішеннями місцевої влади вже розпочалося відключення від опалення», – йдеться в повідомленні.

Чернишов зазначив, що погодні умови дозволяють це зробити раніше від запланованого терміну. В інших областях опалювальний сезон поступово завершиться за кілька днів прохолодної погоди.

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Глава «Нафтогазу» наголосив, що Україна успішно пройшла найважчу зиму. Він подякував працівникам газового фронту, завдяки яким мешканці країни були з теплом.

Раніше радник прем'єра назвав головну умову підготовки до нового опалювального сезону.