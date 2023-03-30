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Знову сніг: синоптики попередили про похолодання наступного тижня

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Знову сніг: синоптики попередили про похолодання наступного тижня
За прогнозами синоптиків, кінець березня в Україні буде прохолодним
фото: glavcom.ua

Попри теплу погоду на вихідні, з понеділка Україну знову притрусить снігом

У п'ятницю в Україну прийде атмосферний фронт із заходу, що принесе похолодання, дощі та мокрий сніг. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко. 

За прогнозами синоптика, дощі прийдуть в західні та північні області, а також в Одещину та Миколаївщину. У східних областях найближчої ночі випадатиме мокрий сніг, вдень 31 березня опади припинятися, буде сонячно.

У деяких районах України 31 березня переважатиме суха погода: на Херсонщині, Запоріжжі, в Криму, у Дніпрі з районами, на Полтавщині, повідомляє Діденко.

«Температура повітря в Україні – хотілося б вище, але вже як весна скаже. Найближчої ночі очікується від 4 тепла до 4 морозу, завтра вдень в Україні +6…+12 градусів, на Луганщині +3…+7 градусів», – написала Діденко.

У Києві березень завершиться холоднуватою погодою: вночі 0-2 градуси морозу, вдень +6+9 градусів. У другій половині дня та ввечері в п'ятницю у столиці очікується невеликий дощ.

Початок квітня, на вихідні, прийде із скромним потеплінням та західними дощами.

«А ось у понеділок очікується чергове похолодання і навіть знову сніг, тепла погода затримається лише на крайньому сході України», – попереджає Діденко.

Синоптик закликала не ховати теплі речі далеко, а також тримати настрій та голову в рівновазі, слідкувати за рівнем артеріального тиску.

Нагадаємо, що 30 березня віряни відзначають день пам’яті Олексія, чоловіка Божого. У цей день заборонено вживати їжу тваринного походження, адже триває Великий піст.

Також є прикмета: якщо 30 березня тепла погода, то буде гарний врожайний рік.

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Теги: Наталка Діденко весна повітря

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