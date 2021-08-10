Чаус у суді заявив, що викрадачі хотіли його вбити, але він втік за 50 км

Колишній суддя стверджує, що пройшов 50 км пішки і добровільно з'явився в органи СБУ

Екссуддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус заявив, що він втік від викрадачів, які планували його вбити. Про це йдеться у тексті судового рішення.

«Підозрюваний) зазначив, що є потерпілим щодо кримінального правопорушення, а саме викрадення з метою вбивства. Зазначив, що вбивство не реалізували, так як він втік, пройшов 50 км пішки і добровільно з'явився в органи СБУ», – йдеться в тексті.

Чаус стверджує, що працівники НАБУ порушили норми Кримінального процесуального кодексу, не подавши клопотання про його затримання до суду, але звернувшись з клопотанням про застосування запобіжного заходу.

Такі обставини він вважає свідченням надання вказівки працівниками Національного антикорупційного бюро України або Спеціалізованої антикорупційної прокуратури «діяти певним чином».

Адвокати Чауса також звернули увагу суду, що закінчився 48-годинний термін затримання підозрюваного для можливості застосування до нього запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Вони пояснили, що Чаус фактично був затриманий 30 липня, а до суду був доставлений 4 серпня.

Суддя ВАКС відкинув цей аргумент, оскільки СБУ надала довідку, згідно з якою Чаус був не затриманий, а перебував у лікарні і до нього застосовувалися заходи безпеки.

Нагадаємо, Антикорупційна прокуратура оскаржила запобіжний захід Чаусу.

Екссудді, якого 4 серпня відправили під цілодобовий домашній арешт на два тижні, до 18 серпня, інкримінують ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України.

Йдеться про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а також прохання надати таку вигоду для себе або третьої особи до виконання чи невиконання таким посадовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє надає неправомірну вигоду або в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням влади або службового становища.

Ця стаття передбачає позбавлення волі на термін від 8 до 12 років. Також Чаусу можуть заборонити обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років.

Національне антикорупційне бюро вважає, що екссуддя Дніпровського районного суду міста Києва Микола Чаус покинув територію України у 2016 році завдяки сприянню українських спецслужбовців. Також на сьогодні за даними фактами відкрили справу, по ній тривають слідчі дії.

Раніше НАБУ показало відео слідчих дій щодо справи Чауса.

Нагадаємо, минулого тижня суд відправив Чауса під цілодобовий домашній арешт у справі про отримання хабаря.

Як відомо, НАБУ з 2016 року розслідує кримінальне провадження за фактом вимагання та отримання великого хабаря Чаусом. Хабар суддя закопав на городі в банках. Правоохоронці намагалися його затримати, але суддя втік у Молдову.