Антикорупційна прокуратура оскаржила запобіжний захід Чаусу

Кадри з онлайн-трансляції засідання суду з обрання запобіжного заходу колишньому судді Миколі Чаусу, Київ, 4 серпня 2021 року

Кадри з онлайн-трансляції засідання суду з обрання запобіжного заходу колишньому судді Миколі Чаусу, Київ, 4 серпня 2021 року

Чаусу загрожує позбавлення волі від 8 до 12 років

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала скаргу до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду про обрання екссудді Миколі Чаусу запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

«Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала апеляційну скаргу на рішення ВАКС про обрання запобіжного заходу Чаусу. Просимо обрати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою», – повідомила в коментарі «Укрінформу» прессекретарка САП Ольга Постолюк.

Екссудді, якого 4 серпня відправили під цілодобовий домашній арешт на два тижні, до 18 серпня, інкримінують ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України.

Йдеться про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а також прохання надати таку вигоду для себе або третьої особи до виконання чи невиконання таким посадовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє надає неправомірну вигоду або в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням влади або службового становища.

Ця стаття передбачає позбавлення волі на термін від 8 до 12 років. Також Чаусу можуть заборонити обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років.

За словами Ситника, може йтися й про конфіскацію майна, яке належить екс-судді Дніпровського районного суду міста Києва.

Національне антикорупційне бюро вважає, що екссуддя Дніпровського районного суду міста Києва Микола Чаус покинув територію України у 2016 році завдяки сприянню українських спецслужбовців. Також на сьогодні за даними фактами відкрили справу, по ній тривають слідчі дії.

Раніше НАБУ показало відео слідчих дій щодо справи Чауса.

Нагадаємо, минулого тижня суд відправив Чауса під цілодобовий домашній арешт у справі про отримання хабара.

Як відомо, НАБУ з 2016 року розслідує кримінальне провадження за фактом вимагання та отримання великого хабаря Чаусом. Хабар суддя закопав на городі в банках. Правоохоронці намагалися його затримати, але суддя втік у Молдову.



