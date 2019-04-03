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    Чехи виявили у партії курятини із Польщі сальмонелу

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    Чехи виявили у партії курятини із Польщі сальмонелу

    Заражені півтонни м’яса поступили від польської компанії Dromico

    Чеська ветеринарна служба виявила бактерії сальмонели у партії курячого м’яса, імпортованого з Польщі і призначеного для закладів громадського харчування.

    Про це повідомляє Radio Praha.

    Заражені півтонни м’яса поступили від польської компанії Dromico, а дистриб’ютором була Astra meat з Нового Биджова.

    Лише минулого тижня Чеська Республіка припинила загальну перевірку яловичини, привезеної з Польщі.

    Міністерство сільського господарства Чехії заявило, що Польща надала гарантії, що зробила все можливе, щоб запобігти потраплянню на ринок непридатного для споживання м'яса худоби.

    На початку лютого в Чеську Республіку та низку інших країн ввезли більше тонни яловичини, у якій знайшли сальмонелу. Більшість м’яса вдалося вилучити та знищити, але певну кількість встигли продати споживачам.

    Відтоді Чехія посилила перевірки ввезеного з Польщі м'яса.

    Нагадаємо, раніше у Словаччині стався скандал щодо м’яса хворих корів, яке було завезено із Польщі до 10 країн ЄС. Близько 300 кілограмів польського м'яса було експортовано до Словаччини, і частина його потрапила у школи та ресторани.

    Джерело: Європейська правда

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