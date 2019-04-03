Чехи виявили у партії курятини із Польщі сальмонелу



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Заражені півтонни м’яса поступили від польської компанії Dromico

Чеська ветеринарна служба виявила бактерії сальмонели у партії курячого м’яса, імпортованого з Польщі і призначеного для закладів громадського харчування.

Про це повідомляє Radio Praha.

Заражені півтонни м’яса поступили від польської компанії Dromico, а дистриб’ютором була Astra meat з Нового Биджова.

Лише минулого тижня Чеська Республіка припинила загальну перевірку яловичини, привезеної з Польщі.

Міністерство сільського господарства Чехії заявило, що Польща надала гарантії, що зробила все можливе, щоб запобігти потраплянню на ринок непридатного для споживання м'яса худоби.

На початку лютого в Чеську Республіку та низку інших країн ввезли більше тонни яловичини, у якій знайшли сальмонелу. Більшість м’яса вдалося вилучити та знищити, але певну кількість встигли продати споживачам.

Відтоді Чехія посилила перевірки ввезеного з Польщі м'яса.

Нагадаємо, раніше у Словаччині стався скандал щодо м’яса хворих корів, яке було завезено із Польщі до 10 країн ЄС. Близько 300 кілограмів польського м'яса було експортовано до Словаччини, і частина його потрапила у школи та ресторани.

Джерело: Європейська правда