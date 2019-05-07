Чехи вийшли на акції протесту проти прем’єра та нового міністра



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Активісти побоюються, що Бенешова може виправдати Бабіша за звинуваченнями, висунутими проти нього

За словами прем’єра Чехії, призначення міністра юстиції Марії Бенешової не становить загрози для правосуддя

Тисячі жителів Чехії вийшли 6 травня на центральні вулиці Праги, виступаючи проти прем'єр-міністра країни Андрія Бабіша, якого звинувачують в корупції, а також проти нового призначеного міністра юстиції Марії Бенешової.

Демонстранти несли національні прапори і скандували гасло «Ми не сліпі». Масштабні акції також пройшли в містах Брно і Острава.

Активісти побоюються, що Бенешова може виправдати Бабіша за звинуваченнями, висунутими проти нього. Слідство стверджує, що мільярдер і колишній підприємець Бабіш в 2007 році незаконно отримав субсидії ЄС в розмірі 2 мільйонів доларів на користь свого холдингу Agrofert. Спочатку субсидії були призначені для підтримки малих підприємств.

Сам Бабіш заперечує факти порушень і називає справу політично мотивованою. За його словами, призначення Бенешової не становить загрози для правосуддя.

Додамо, що у 2017 році Бабіш, найбагатша людина Чехії, передав управління Agrofert відповідно до вимог законодавства.

71-річна Бенесова була міністром юстиції з 2013 по 2014 рік і генеральним прокурором з 1999 по 2005 рік. Вона змінила Яна Кнезінека, який пішов у відставку 18 квітня. Незважаючи на звинувачення щодо Бабіша, його партія ANO ( «Акція незадоволених громадян») залишається явним лідером опитувань.

Джерело: DW