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    Чехія відмовилася приймати мігрантів з Африки

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    Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш - Чехія відмовилася приймати мігрантів з Африки
    Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш

    Прем’єр Бабіш повідомив, що Чехія в рамках перерозподілу біженців не прийме ні одного мігранта

    Чехія не буде приймати африканських біженців.

    Про це повідомляє «Радіо Прага» з посиланням на чеського прем'єр-міністра Андрія Бабіша.

    За словами прем'єра, «сприяти вирішенню проблем, пов'язаних з нелегальною міграцією, слід за допомогою фінансової підтримки таких держав, як Італія, як і країн Північної Африки і тих африканських держав, з яких мігрують біженці».

    Бабіш повідомив, що Чехія в рамках перерозподілу біженців не прийме ні одного мігранта.

    Раніше Бабіш заявляв, що Чехія не буде приймати мігрантів через українців.

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