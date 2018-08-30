Чехія відмовилася приймати мігрантів з Африки



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Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш

Прем’єр Бабіш повідомив, що Чехія в рамках перерозподілу біженців не прийме ні одного мігранта

Чехія не буде приймати африканських біженців.

Про це повідомляє «Радіо Прага» з посиланням на чеського прем'єр-міністра Андрія Бабіша.

За словами прем'єра, «сприяти вирішенню проблем, пов'язаних з нелегальною міграцією, слід за допомогою фінансової підтримки таких держав, як Італія, як і країн Північної Африки і тих африканських держав, з яких мігрують біженці».

Бабіш повідомив, що Чехія в рамках перерозподілу біженців не прийме ні одного мігранта.

Раніше Бабіш заявляв, що Чехія не буде приймати мігрантів через українців.