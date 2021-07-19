Через кризу в енергетиці Павлоград може залишитися без грошей, – мер

Місто Павлоград (Дніпропетровська область) через кризу в енергетиці може недоотримати мільйони гривень та залишитися без коштів на утримання соціальної та комунальної інфраструктури і оплату праці. Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив мер Павлограду Анатолій Вершина.

«Міський бюджет Павлограда, як і будь-якого іншого міста України, залежний від бюджетоутворюючих підприємств. Тих, які платять значні податки в казну міста. Але вже зараз відомо, що через критичну ситуацію в енергетиці, підприємства галузі, які працюють на території міста, неспроможні повністю виконувати свої податкові зобов’язання. Більше того, якщо ситуація не зміниться, є ризик зупинки цих підприємств. А це – зростання соціальної напруги в нашому місті», – заявив Анатолій Вершина.

На його переконання, підприємства атомної і теплової генерації не мають коштів для проведення ремонтів та підготовки до зими, та вже тривалий час працюють у збиток.

Мер зазначив, що в заручниках ситуації опинилися не лише павлоградці, але й мешканці інших громад.

Мер Павлограда закликав не залишати місто без коштів для існування, а Уряд, Міненерго, НКРЕКП, обласну державну адміністрацію втрутитися в ситуацію та не допустити бюджетну і соціальну кризу в регіонах, спричинену загрозливою ситуацією в енергетичній галузі.