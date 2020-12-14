Понад сто населених пунктів знеструмлено через негоду

Перебої з електроенергією виникли у п'яти областях

Через ускладнення погодних умов станом на ранок понеділка знеструмлено 107 населених пунктів у п'яти областях України.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«Станом на 7 ранку 14 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, обледеніння) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 107 населених пунктів у 5 областях, а саме: Чернігівська – 85, Київська – вісім, Черкаська – сім, Житомирська – шість та Чернівецька – один», - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Також повідомляється, що станом на 7 ранку 14 грудня, за інформацією Служби автомобільних доріг, транспортне сполучення на автошляхах державного та місцевого значення країни забезпечено. Обмежень руху не має.

Для забезпечення проїзду від Служби автомобільних доріг залучено 880 працівників та 743 одиниці техніки.

Синоптики також попередили, що в понеділок, 14 грудня в Україні очікуються льодяний дощ та мокрий сніг, у столиці – ожеледиця.

Раніше синоптики повідомляли, що понеділок більшість українців зустріне невеличким морозом.