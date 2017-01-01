Через негоду на Луганщині без світла сидять майже 2,5 тис. осіб

Повністю знеструмленими на Луганщині залишаються чотири населених пунктів, частково - вісім

За оперативною інформацією станом на вечір 24 грудня на підконтрольній території Луганщини залишаються повністю знеструмленими чотири населених пунктів, частково - вісім. Загалом без світла перебувають 2445 абонентів. Про це повідомляє ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» у Facebook. «На території обслуговування



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Негода в Україні, архівне фото «Главкому»

Повністю знеструмленими на Луганщині залишаються чотири населених пунктів, частково - вісім

За оперативною інформацією станом на вечір 24 грудня на підконтрольній території Луганщини залишаються повністю знеструмленими чотири населених пунктів, частково - вісім. Загалом без світла перебувають 2445 абонентів.

Про це повідомляє ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» у Facebook.

«На території обслуговування Лисичанського РЕМ через негоду були частково знеструмлено населені пункти Лоскутівка, Мирна Долина, Підлісне (584 абоненти). Окрім того, через пошкодження на підстанції (виявлено задимлення) в 15:10 було знеструмлено частину міста Лисичанськ (565 абонентів)», - йдеться у повідомленні..

На території обслуговування Рубіжанського РЕМ частково знеструмлено місто Рубіжне (60 абонентів).

На території обслуговування Новопсковського РЕМ повністю знеструмлено населені пункти Лозне, Шарове, Петрівка, частково – Лозно-Олександрівка та Піски (825 абонентів).

На території обслуговування Щастинського РЕМ частково знеструмлено село Райгородку, повністю – Рожківку (411 абонентів).

«Більшість знеструмлень пов’язані з негодою або з неготовністю електромереж/обладнання до роботи в осінньо-зимових погодних умовах. Тепер це проявляється навіть при відсутності більш екстремальної негоди», - додають в компанії

Також зазначається, що ситуація ускладнюється господарською кризою в «Луганському енергетичному об’єднанні», адже наразі енергетики «насилу спроможні відновлювати електропостачання: через відсутність коштів протягом року, відсутність палива та ремонтних матеріалів, триденний робочий тиждень та дефіцит персоналу.

Нагадаємо, синоптики очікують у понеділок плюсові значення температури повітря та проходження дощів.