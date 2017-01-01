Через негоду на Луганщині без світла сидять майже 2,5 тис. осіб
- Вчора, 21:14
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Негода в Україні, архівне фото «Главкому»
Повністю знеструмленими на Луганщині залишаються чотири населених пунктів, частково - вісім
За оперативною інформацією станом на вечір 24 грудня на підконтрольній території Луганщини залишаються повністю знеструмленими чотири населених пунктів, частково - вісім. Загалом без світла перебувають 2445 абонентів.
Про це повідомляє ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» у Facebook.
«На території обслуговування Лисичанського РЕМ через негоду були частково знеструмлено населені пункти Лоскутівка, Мирна Долина, Підлісне (584 абоненти). Окрім того, через пошкодження на підстанції (виявлено задимлення) в 15:10 було знеструмлено частину міста Лисичанськ (565 абонентів)», - йдеться у повідомленні..
На території обслуговування Рубіжанського РЕМ частково знеструмлено місто Рубіжне (60 абонентів).
На території обслуговування Новопсковського РЕМ повністю знеструмлено населені пункти Лозне, Шарове, Петрівка, частково – Лозно-Олександрівка та Піски (825 абонентів).
На території обслуговування Щастинського РЕМ частково знеструмлено село Райгородку, повністю – Рожківку (411 абонентів).
«Більшість знеструмлень пов’язані з негодою або з неготовністю електромереж/обладнання до роботи в осінньо-зимових погодних умовах. Тепер це проявляється навіть при відсутності більш екстремальної негоди», - додають в компанії
Також зазначається, що ситуація ускладнюється господарською кризою в «Луганському енергетичному об’єднанні», адже наразі енергетики «насилу спроможні відновлювати електропостачання: через відсутність коштів протягом року, відсутність палива та ремонтних матеріалів, триденний робочий тиждень та дефіцит персоналу.
Нагадаємо, синоптики очікують у понеділок плюсові значення температури повітря та проходження дощів.