Погода на понеділок: дощі, вітер та «плюсова» температура

На дорогах північних та східних областей прогнозується місцями ожеледиця

Синоптики очікують у понеділок плюсові значення температури повітря та проходження дощів. Відповідний прогноз оприлюднив Український гідрометцентр. За його даними, 25 грудня в Україні пройдуть дощі, вночі у північно-східній частині з мокрим снігом, вдень у південних областях без опадів. На дорогах північних та східних областей місцями ожеледиця.



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На дорогах північних та східних областей прогнозується місцями ожеледиця

Синоптики очікують у понеділок плюсові значення температури повітря та проходження дощів. Відповідний прогноз оприлюднив Український гідрометцентр.

За його даними, 25 грудня в Україні пройдуть дощі, вночі у північно-східній частині з мокрим снігом, вдень у південних областях без опадів.

На дорогах північних та східних областей місцями ожеледиця.

Вітер західний, 7-12 м/с, у західних та східних областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла, у південній частині 6-11°° тепла, в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській областях та в Карпатах вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.

Зокрема, у понеділок у столиці пройде дощ. На дорогах місцями буде слизько. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 5-7° тепла.