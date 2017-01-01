Погода на понеділок: дощі, вітер та «плюсова» температура
- Вчора, 19:39
-
Розсилка
На дорогах північних та східних областей прогнозується місцями ожеледиця
Синоптики очікують у понеділок плюсові значення температури повітря та проходження дощів. Відповідний прогноз оприлюднив Український гідрометцентр.
За його даними, 25 грудня в Україні пройдуть дощі, вночі у північно-східній частині з мокрим снігом, вдень у південних областях без опадів.
На дорогах північних та східних областей місцями ожеледиця.
Вітер західний, 7-12 м/с, у західних та східних областях пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла, у південній частині 6-11°° тепла, в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській областях та в Карпатах вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.
Зокрема, у понеділок у столиці пройде дощ. На дорогах місцями буде слизько. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 5-7° тепла.