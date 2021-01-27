Ураганний вітер наробив лиха в Києві: десятки повалених дерев (фото)

Найбільше постраждали дерева в чотирьох районах Києва

Сильний поривчастий вітер, що бушував 26 січня в Києві, наламав гілля та повалив дерева. Про це повідомляє комунальне об’єднання «Київзеленбуд».

Так, на балансових територіях районних комунальних підприємств з утримання зелених насаджень виявлено 24 повалених дерева. Ще у понад 30 дерев зламане гілля.

Найбільше постраждали дерева в зелених зонах Голосіївського, Шевченківського, Святошинського та Оболонського районів.

Нагадаємо, 22 січня Україну залишив арктичний циклон, якій приніс сильні морози, йому на зміну прийшли теплі повітряні маси, які подекуди підняли температуру до +11 градусів.

26 січня у столиці були пориви вітру 15-20 м/с (1 рівень небезпеки, жовтий).