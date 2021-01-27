  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ураганний вітер наробив лиха в Києві: десятки повалених дерев (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Дерева ламалися під натиском вітру - Ураганний вітер наробив лиха в Києві: десятки повалених дерев (фото)
    Дерева ламалися під натиском вітру
    Фото: Київзеленбуд

    Найбільше постраждали дерева в чотирьох районах Києва

    Сильний поривчастий вітер, що бушував 26 січня в Києві, наламав гілля та повалив дерева. Про це повідомляє комунальне об’єднання «Київзеленбуд». 

    Так, на балансових територіях районних комунальних підприємств з утримання зелених насаджень виявлено 24 повалених дерева. Ще у понад 30 дерев зламане гілля.

    1 з 14
    на весь екран згорнути
    Ураганний вітер наробив лиха в Києві: десятки повалених дерев (фото)
    Ураганний вітер наробив лиха в Києві: десятки повалених дерев (фото)
    Ураганний вітер наробив лиха в Києві: десятки повалених дерев (фото)
    Ураганний вітер наробив лиха в Києві: десятки повалених дерев (фото)
    Ураганний вітер наробив лиха в Києві: десятки повалених дерев (фото)
    Ураганний вітер наробив лиха в Києві: десятки повалених дерев (фото)
    Ураганний вітер наробив лиха в Києві: десятки повалених дерев (фото)
    Ураганний вітер наробив лиха в Києві: десятки повалених дерев (фото)
    Ураганний вітер наробив лиха в Києві: десятки повалених дерев (фото)
    Ураганний вітер наробив лиха в Києві: десятки повалених дерев (фото)
    Ураганний вітер наробив лиха в Києві: десятки повалених дерев (фото)
    Ураганний вітер наробив лиха в Києві: десятки повалених дерев (фото)
    Ураганний вітер наробив лиха в Києві: десятки повалених дерев (фото)

    Найбільше постраждали дерева в зелених зонах Голосіївського, Шевченківського, Святошинського та Оболонського районів.

    Нагадаємо, 22 січня Україну залишив арктичний циклон, якій приніс сильні морози, йому на зміну прийшли теплі повітряні маси, які подекуди підняли температуру до +11 градусів.

    26 січня у столиці були пориви вітру 15-20 м/с (1 рівень небезпеки, жовтий). 

    Теги: Київ Київзеленбуд вітер негода
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies