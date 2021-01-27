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    Українців попередили про погіршення погоди: І рівень небезпечності

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    В Україні різко погіршиться погода - Українців попередили про погіршення погоди: І рівень небезпечності
    В Україні різко погіршиться погода

    У південній частині України пориви вітру 15-20 м/с

    Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає, що 27 січня у кількох областях України погіршиться погода.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    «27 січня в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях значний мокрий сніг, його налипання, на дорогах ожеледиця», – йдеться у повідомленні.

    У південній частині України пориви вітру 15-20 м/с.

    Такі погодні умови мають І рівень небезпечності, жовтий.

    Подекуди негода спостерігалася вже 26 січня. У західній частині країни на дорогах ожеледиця, у Волинській та Рівненській областях значний сніг, хуртовина (І рівень небезпечності, жовтий). Пориви вітру сягають 15-20 м/с.

    Нагадаємо, що на Одесу насувається сніговий циклон, через це мерія просить сидіти вдома.

    Раніше рятувальники у двох областях витягали зі снігових пасток шкільні автобуси з дітьми.

    Також повідомлялося, що сьогодні, 26 січня, снігопад заблокував проїзд вантажівок на Львівщині.

    Синоптики обіцяли сьогодні в Україні погіршення погодних умов: шквальний вітер, ожеледицю та хуртовини. У всій Україні оголошено жовтий рівень небезпеки.

    Погода почала погіршуватися відучора. Через мокрий сніг та сильний вітер без світла залишились 269 населених пунктів

    Теги: прогноз погоди державна служба ДСНС снігопад вітер негода
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