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    Новини

    Через обстріл окупантів на Донеччині згоріли шість будинків

    • Розсилка
    Через обстріл окупантів на Донеччині згоріли шість будинків

    Військовослужбовці ЗСУ оперативно евакуювали цивільне населення

    У неділю ввечері, 24 листопада, у результаті обстрілу бойовиками населеного пункту в районі Березового Донецької області сталася масштабна пожежа в дачному селищі, повністю згоріли шість будівель.

    Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

    «24 листопада близько 18:00 російські окупанти обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил в районі н.п. Березове Донецької області з великокаліберних кулеметів із застосуванням трасуючих і бронебійно-запальних боєприпасів», — йдеться в повідомленні.

    У результаті обстрілу загорілася суха трава.

    «Сильний вітер призвів до швидкого поширення пожежі, яка перекинулася на розташоване неподалік дачне селище. Майже повністю згоріли 6 будівель», — заявили в штабі.

    У прес-центрі також повідомили, що військовослужбовці ЗСУ оперативно евакуювали цивільне населення. Постраждалих немає.

    Близько 23:00 пожежу локалізували.

    ЗСУ вітер населення
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