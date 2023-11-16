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Сергій Томіленко Голова Національної спілки журналістів України

Журналістський збір завершено. Позашляховик рушив на Схід

glavcom.ua
Автівку передали колегам у погонах – Романові Чопу з пресгрупи угруповання ЗСУ «Соледар»
фото: facebook/Сергій Томіленко

Збір коштів на придбання автомобіля проведено Національною спілкою журналістів України разом із БФ «Українська душа»

Друзі, я радий повідомити, що ключі від позашляховика Kia Sorento, придбаного за кошти журналістського збору, сьогодні активом обласної організації НСЖУ в Дніпрі передано колегам у погонах – Романові Чопу з пресгрупи угруповання ЗСУ «Соледар».

Автомобіль ми придбали в Польщі, й перед передачею ЗСУ було проведено його техогляд, здійснено ремонт, оновлено систему опалення, встановлено зимові шини.

Ініціюючи збір, ми хотіли, щоб цивільні журналісти допомогли своїм військовим колегам: пресофіцери є важливим джерелом інформації масових медіа, вони роблять роботу цивільних журналістів якомога безпечнішою.

«Автомобілі в організації роботи військових пресслужб відіграють величезну роль, – наголосив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, із яким я зустрівся в Києві. – Особливо це важливо в таких найгарячіших точках фронту, як Бахмутський напрямок. Завдяки отриманому позашляховику робота пресофіцерів стане якіснішою як по лінії пресслужб, так і у взаємодії з журналістами: пресофіцери зможуть організувати цивільним журналістам кращий доступ до ділянок, наближених до передової. Це позитивно позначиться на кількості і якості матеріалів. Тому ми дуже вдячні всім, хто долучився до збору! Сподіваємося, що на фронті цей автомобіль служитиме довго!».

Цей позашляховик ми придбали у Польщі, повертаючись після участі у важливих журналістських заходах в Парижі та Брюсселі. Першим допоміг із організаційними питаннями перевезення авто до Києва актив Львівської облорганізації НСЖУ (голова – Ярослав Климович), а сьогодні вручає машину для фронту актив Дніпропетровської Спілки журналістів (голова – Олексій Ковальчук).

Раніше ми вже передавали військовим колегам мікроавтобус, рації та різноманітну журналістську техніку. Зокрема, Романові Чопу було передано фотоапарат, за допомогою якого він зробив на Бахмутському напрямку знімки, які стали відомими в усьому світі. Прикметно, що й ключі від позашляховика отримав саме Роман!

Збір коштів на придбання автомобіля проведено Національною спілкою журналістів України разом із БФ «Українська душа». Щиро дякую за підтримку директору благодійного фонду «Українська душа» Андрію Павловському та численним донаторам! Насамперед, журналістам і редакторам з Києва та регіонів, членам Правління та Секретаріату НСЖУ, активам обласних організацій Спілки журналістів, самим прес-офіцерам та кожному, хто передавав кошти на цей важливий журналістський збір для ЗСУ. Загалом вартість авто разом з ремонтом та заправками пальним склала 200 тисяч гривень.

За дієву інформаційну підтримку хочу висловити щиру подяку колегам із ІА Главком, «Українських новин», ТРК Прямий, видання «Телеграф». Дякую партнерам НСЖУ – юристам столичної компанії IBC Legal Services (керуючий партнер Михайло Кочеров), Академії української преси, відомій юній волонтерці Тетяні Портянко, фінансовому брокеру Олександрові Грицику, секретареві НСЖУ Віталію Голубєву! Подяка і видавничому дому «ОГО», «Україні молодій», «Високому замку», ІА «Район.in.ua», виданню «Гард.City», редакторам газет із деокупованих і прифронтових територій, зокрема Анатолію Жупині («Новий день», Херсон) і Павлові Смовжу («Трибуна праці», Іванків), Олександрові Кульбаці («Карачун», «Вісті», Слов’янськ), Євгенові Хрипуну («Межівський меридіан», Межова) та багатьом багатьом іншим.

Продовжуємо волонтерити для фронту, для Перемоги!

Журналісти важливі! Слава Україні!

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: ремонт автомобіль НСЖУ

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