Росія атакувала теплоелектростанцію ДТЕК: є серйозні пошкодження

Після припинення обстрілів енергетики розпочали активну роботу з усунення наслідків

Без світла та води опинилися мешканці одного з населених пунктів поряд зі станцією

Вчора ввечері російські окупанти атакували одну з теплоелектростанцій ДТЕК у прифронтовому регіоні. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

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Зазначається, що внаслідок терористичного обстрілу було серйозно пошкоджено обладнання, через це без світла та води опинилися мешканці одного з населених пунктів поряд зі станцією.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

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«Одразу після припинення обстрілів енергетики розпочали активну роботу з усунення наслідків. Зараз вони докладають усіх зусиль для якнайшвидшого відновлення енергопостачання у домівках українців», – йдеться в повідомленні.

Раніше енергетики заявили про 100% готовність до зими.

Нагадаємо, раніше очільник ДТЕК повідомляв, що ця зима буде важчою, ніж попередня.

У той же час Україна підготувала план дій на випадок тривалих блекаутів.

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До слова, раніше повідомлялося, що Україна планує перетворити зиму на зброю проти Росії.

Також Зеленський заявив, що Україна цьогоріч даватиме відповідь РФ за удари по енергетиці.