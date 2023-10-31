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Росія атакувала теплоелектростанцію ДТЕК: є серйозні пошкодження

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія атакувала теплоелектростанцію ДТЕК: є серйозні пошкодження
Після припинення обстрілів енергетики розпочали активну роботу з усунення наслідків
фото ілюстративне

Без світла та води опинилися мешканці одного з населених пунктів поряд зі станцією

Вчора ввечері російські окупанти атакували одну з теплоелектростанцій ДТЕК у прифронтовому регіоні. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Зазначається, що внаслідок терористичного обстрілу було серйозно пошкоджено обладнання, через це без світла та води опинилися мешканці одного з населених пунктів поряд зі станцією.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

«Одразу після припинення обстрілів енергетики розпочали активну роботу з усунення наслідків. Зараз вони докладають усіх зусиль для якнайшвидшого відновлення енергопостачання у домівках українців», – йдеться в повідомленні.

Раніше енергетики заявили про 100% готовність до зими.

Нагадаємо, раніше очільник ДТЕК повідомляв, що ця зима буде важчою, ніж попередня.

У той же час Україна підготувала план дій на випадок тривалих блекаутів.

До слова, раніше повідомлялося, що Україна планує перетворити зиму на зброю проти Росії.

Також Зеленський заявив, що Україна цьогоріч даватиме відповідь РФ за удари по енергетиці.

Теги: ДТЕК війна окупанти електроенергія

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