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США готові виділити $500 млн на зміцнення енергосистеми України

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
США готові виділити $500 млн на зміцнення енергосистеми України
Помічник держсекретаря США Джеффрі Паєтт анонсував фінансову допомогу на енергетичний сектор
фото з відкритих джерел

Виділені кошти будуть спрямовані на відновлення енергетичної інфраструктури

Сполучені Штати продовжать посилювати стійкість енергетичної системи України та планують виділити на це ще близько $500 млн. Про це повідомив під час брифінгу помічник держсекретаря США з питань енергетичних ресурсів Джеффрі Паєтт, передає кореспондент Укрінформу.

«Сполучені Штати вже надали Україні понад $520 млн допомоги на енергетичний сектор. Ми знаємо, що на підході ще $500 млн», – сказав Паєтт.

Він додав, що ці кошти спрямовані на задоволення термінових потреб, серед яких пошук нових трансформаторів та потужностей для відновлення енергетичної інфраструктури, зруйнованої росіянами.

«Володимир Путін намагався перетворити зимові холоди на зброю й використати зиму як інструмент, аби зламати волю українського народу. Я впевнений, що він зазнає невдачі», – наголосив представник Держдепартаменту.

За його словами, США працюють з українським урядом над розбудовою децентралізованої енергетичної системи, повністю інтегрованої з Європою.

Нагадаємо, конгресмен пояснив, чому США мають якнайшвидше надати допомогу Україні.

Раніше повідомлялося, що палата представників США планує розглянути запит президента Джо Байдена про фінансову допомогу Україні після Дня Подяки, який цього року відзначають 23 листопада.  

Теги: енергетика Держдепартамент США США

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