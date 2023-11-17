США готові виділити $500 млн на зміцнення енергосистеми України

Виділені кошти будуть спрямовані на відновлення енергетичної інфраструктури

Сполучені Штати продовжать посилювати стійкість енергетичної системи України та планують виділити на це ще близько $500 млн. Про це повідомив під час брифінгу помічник держсекретаря США з питань енергетичних ресурсів Джеффрі Паєтт, передає кореспондент Укрінформу.

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«Сполучені Штати вже надали Україні понад $520 млн допомоги на енергетичний сектор. Ми знаємо, що на підході ще $500 млн», – сказав Паєтт.

Він додав, що ці кошти спрямовані на задоволення термінових потреб, серед яких пошук нових трансформаторів та потужностей для відновлення енергетичної інфраструктури, зруйнованої росіянами.

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«Володимир Путін намагався перетворити зимові холоди на зброю й використати зиму як інструмент, аби зламати волю українського народу. Я впевнений, що він зазнає невдачі», – наголосив представник Держдепартаменту.

За його словами, США працюють з українським урядом над розбудовою децентралізованої енергетичної системи, повністю інтегрованої з Європою.

Нагадаємо, конгресмен пояснив, чому США мають якнайшвидше надати допомогу Україні.

Раніше повідомлялося, що палата представників США планує розглянути запит президента Джо Байдена про фінансову допомогу Україні після Дня Подяки, який цього року відзначають 23 листопада.