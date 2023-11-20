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У Фінляндії через несправність призупинив роботу енергоблок АЕС

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Фінляндії через несправність призупинив роботу енергоблок АЕС
Атомна станція «Олкілуото» у Фінляндії
фото ілюстративне

Несправність на АЕС виявили в турбінному острові

Третій енергоблок фінської атомної електростанції «Олкілуото» (OL3), що розташована на узбережжі затоки Балтійського моря, призупинив свою роботу через несправність. Про це повідомив оператор електростанції Teollisuuden Voima у Twitter.

Зазначається, що несправність виявили в турбінному острові.

«Виробництво електроенергії OL3 було перервано в неділю ввечері 19 листопада через несправність, виявлену в турбінному острові. Наразі причина з’ясовується. Більше інформації буде надано, коли буде доступна інформація про те, коли завод відновить виробництво», – йдеться у повідомленні.

Атомна енергетика Фінляндії

У Фінляндії працюють дві АЕС («Ловііса» та «Олкілуото»). Сумарна потужність реакторів 4394 МВт. Крім того, в країні діяв до 2015 р. один дослідний реактор.

У 2017 році частка електроенергії, виробленої на АЕС Фінляндії, склала 33,18% від загального споживання електроенергії в країні, атомні станції країни виробили 22,6 млрд кВт·год електроенергії. Станом на кінець квітня 2023 року всі дві АЕС Фінляндії АЕС «Ловіїса» і АЕС «Олкілуото» виробляють понад 44 % електроенергії, що споживається у Фінляндії.

Теги: Фінляндія АЕС енергетика

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