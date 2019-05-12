Через повені у Парагваї десятки тисяч людей залишились без домівок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Місто Пілар, яке розташоване на півдні країни, затоплене на 90 відсотків

Лише у тимчасових центрах притулку розмістили вже 45 тисяч людей

Через сильні опади, які тривають у Парагваї вже кілька тижнів, затоплено багато населених пунктів. Десятки тисяч людей змушені залишити свої домівки, повідомляє DW.

Зазначено, що станом на ранок 12 травня вода затопила багато населених пунктів, сільських угідь та доріг. Чимало сіл виявилися відрізаними від зовнішнього світу.

Згідно з даними місцевої служби цивільного захисту населення, річка Парагвай, на півдні країни, досягла у багатьох місцях критичних позначок рівня води - 6,75 метра, коли зазвичай він сягає 4 метри.

Через повені й підтопи десятки тисяч людей були змушені залишити свої домівки. Лише у тимчасових центрах притулку розмістили вже 45 тисяч людей.

Місто Пілар, яке розташоване на півдні країни, затоплене на 90 відсотків. Також під водою опинилась і частина столиці Парагваю Асунсьон. Мер цього міста закликав уряд оголосити надзвичайний стан. До слова, цього тижня уряд уже оголосив надзвичайний стан в провінції Неембуку, розташованій на кордоні з Аргентиною.