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    Папа Римський відреагував на запрошення мера Києва

    Папа Франциск відповів на лист Кличка, у якому той запросив здійснити візит до столиці України - Папа Римський відреагував на запрошення мера Києва
    Папа Франциск відповів на лист Кличка, у якому той запросив здійснити візит до столиці України
    фото з відкритих джерел

    Понтифік закликав припинити «неприйнятну збройну агресію»

    Папа Римський Франциск відповів на лист міського голови Києва Віталія Кличка із запрошенням здійснити візит до столиці України. Про це повідомив департамент інформації Української греко-католицької церкви з посиланням на керівника пресслужби Святого Престолу Маттео Бруні.

    Як зазначається, у листі мер столиці також закликав Папу виявити співстраждання, стати з українським народом, спільно поширюючи заклик миру.

    «Святіший Отець отримав листа від мера української столиці і є близький до страждань міста, до його людей, до тих, кому довелося тікати з нього, і до тих, хто покликаний ним управляти. Молиться Господеві, щоб вони були захищені від насильства», – йдеться в повідомленні.

    Як зазначив Бруні, також Папа Франциск наголосив, що не існує стратегічних причин, якими можна було б обґрунтувати вбивства дітей, невинного та беззбройного цивільного населення в Україні.

    Папа закликав всіх припинити «неприйнятну збройну агресію, перш ніж вона перетворить міста в цвинтарі».

    Нагадаємо, Папа Римський закликав негайно припинити війну в Україні.

    Також Папа Франциск оплатив пальне для вантажівок з продуктами для киян.

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    Теги: Київ Папа Римський мер населення
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    Папа Римський відреагував на запрошення мера Києва