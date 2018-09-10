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    Через російські навчання авіарейси на Кіпрі можуть затримуватися

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    Через російські навчання авіарейси на Кіпрі можуть затримуватися

    Російські військові навчання «Схід-2018» у Середземному морі проходитимуть з 11 до 17 вересня

    Через масштабні російські військові навчання «Cхід-2018», що проходитимуть у Середземному морі, можливі затримки низки авіарейсів з Кіпру та на Кіпр.

    Про це повідомляє Cyprus Mail із посиланням на джерела.

    «Кілька рейсів з та на Кіпр, більшість яких із Ізраїлю, можуть затримуватися через масштабні російські військові навчання «Схід-2018» у регіоні», - йдеться у повідомленні.

    За словами співрозмовника, затримки можуть сягати години, але співробітники аеропорту попередили авіакомпанії, аби вони могли перепланувати рейси заздалегідь.

    Російські військові навчання «Схід-2018» у Середземному морі проходитимуть з 11 до 17 вересня.

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