Через російські навчання авіарейси на Кіпрі можуть затримуватися



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Російські військові навчання «Схід-2018» у Середземному морі проходитимуть з 11 до 17 вересня

Через масштабні російські військові навчання «Cхід-2018», що проходитимуть у Середземному морі, можливі затримки низки авіарейсів з Кіпру та на Кіпр.

Про це повідомляє Cyprus Mail із посиланням на джерела.

«Кілька рейсів з та на Кіпр, більшість яких із Ізраїлю, можуть затримуватися через масштабні російські військові навчання «Схід-2018» у регіоні», - йдеться у повідомленні.

За словами співрозмовника, затримки можуть сягати години, але співробітники аеропорту попередили авіакомпанії, аби вони могли перепланувати рейси заздалегідь.

Російські військові навчання «Схід-2018» у Середземному морі проходитимуть з 11 до 17 вересня.