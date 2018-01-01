Через шторм Арабатська стрілка опинилася «відрізаною» від материка

На Херсонщині 27 - 28 лютого та 1 березня 2018 року оголошено штормове попередження

У Генічеському районі Херсонщини припинили транспортне сполучення з населеними пунктами на Арабатській стрілці [READ_MORE] Як повідомляє прес-служба Нацполіції в Херсонській області, у ніч на вівторок в результаті сильного вітру піднявся рівень Азовського моря, і водою залило ділянку автодороги Генічеськ - Стрілкове, що



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На Херсонщині 27 - 28 лютого та 1 березня 2018 року оголошено штормове попередження

У Генічеському районі Херсонщини припинили транспортне сполучення з населеними пунктами на Арабатській стрілці

Як повідомляє прес-служба Нацполіції в Херсонській області, у ніч на вівторок в результаті сильного вітру піднявся рівень Азовського моря, і водою залило ділянку автодороги Генічеськ - Стрілкове, що проходить по Арабатській стрілці.

«У зв'язку із сильними поривами вітру утворився перелив проїжджої частини автодороги Генічеськ - Стрілкове на ділянці від 3-го до 4-го кілометра», - йдеться у повідомленні.

За інформацією з інших джерел, рівень води на зазначеній ділянці дороги Генічеськ - Стрілкове становить наразі 1 метр.

На Херсонщині 27 - 28 лютого та 1 березня 2018 року оголошено штормове попередження: сильні сніг та хуртовини, на автошляхах - ожеледиця, снігові замети, пориви північно-східного вітру 15-20 м/с, місцями - 25-29 м/с.

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