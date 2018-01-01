  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Через шторм Арабатська стрілка опинилася «відрізаною» від материка

    На Херсонщині 27 - 28 лютого та 1 березня 2018 року оголошено штормове попередження
    У Генічеському районі Херсонщини припинили  транспортне сполучення з населеними пунктами на Арабатській стрілці [READ_MORE] Як повідомляє прес-служба Нацполіції в Херсонській області, у ніч на вівторок в результаті сильного вітру піднявся рівень Азовського моря, і водою залило ділянку автодороги Генічеськ - Стрілкове, що
    • Сьогодні, 11:22
    • Розсилка

    На Херсонщині 27 - 28 лютого та 1 березня 2018 року оголошено штормове попередження

    У Генічеському районі Херсонщини припинили  транспортне сполучення з населеними пунктами на Арабатській стрілці

    Читайте також

    Як повідомляє прес-служба Нацполіції в Херсонській області, у ніч на вівторок в результаті сильного вітру піднявся рівень Азовського моря, і водою залило ділянку автодороги Генічеськ - Стрілкове, що проходить по Арабатській стрілці.

    «У зв'язку із сильними поривами вітру утворився перелив проїжджої частини автодороги Генічеськ - Стрілкове на ділянці від 3-го до 4-го кілометра», - йдеться у повідомленні.

    За інформацією з інших джерел, рівень води на зазначеній ділянці дороги Генічеськ - Стрілкове становить наразі 1 метр.

    На Херсонщині 27 - 28 лютого та 1 березня 2018 року оголошено штормове попередження: сильні сніг та хуртовини, на автошляхах - ожеледиця, снігові замети, пориви північно-східного вітру 15-20 м/с, місцями - 25-29 м/с.

    Раніше синоптики розповіли, якою буде весна цього року: морози до кінця березня.

    Читайте також
    прогноз погоди стихійні лиха Херсонщина Азовське море
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ