Через сильні зливи на заході України досі підтоплені майже 250 дворів
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Розсилка
На Закарпатті, Львівщині і Прикарпатті останні дній йшли сильні дощі
Внаслідок злив, які обрушилися на захід України, на ранок четверга, 23 травня, залишаються підтопленими 244 домогосподарства. Про це повідомляє ДСНС України.
«Внаслідок інтенсивних опадів на території західних областей залишаються підтопленими 244 домогосподарства», - вказали у відомстві.
Наслідки негоди виглядають так:
Івано-Франківська область
- Підтоплено 177 домогосподарств у 16 населених пунктах Богородчанського, Тисменицького, Надвірнянського районів, містах Калуш та Івано-Франківськ.
- У місті Тисмениця та селі Підпечери Тисменецького району виставлено рятувальні пости для перевезення жителів через місця переливу води.
- Під час допомоги населенню ДСНС евакуйовано 60 осіб, з них 12 дітей, та 10 автомобілів, відкачано 11 тис. 570 куб. м води.
- На території області спостерігається помірний дощ.
Львівська область
- Підтоплено три домогосподарства у місті Ходорів Жидачівського району.
- Відкачано 1 тис. 356 куб. м води.
- На території області опадів не спостерігається.
Закарпатська область
- Підтоплено 60 домогосподарства у Хустському та Перечинському районах внаслідок підняття рівня води в річці Боржава.
- Відбувся перелив води через автомобільну дорогу державного значення Мукачево - Рогатин, довжиною 150 м, поблизу села Вільхівка Іршавського району. Організовано об’їзд через місто Виноградів.
- Підрозділи ДСНС не залучалися.
- На території області спостерігається помірний дощ.
Також у ДСНС попередили,в яких річках очікується підйом води у найближчі дні.