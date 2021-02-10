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    Через сніг та вітер в Україні знеструмлено 62 населені пункти

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    <span>До відновлення електропостачання населених пунктів залучені бригади обленерго</span> - Через сніг та вітер в Україні знеструмлено 62 населені пункти
    До відновлення електропостачання населених пунктів залучені бригади обленерго
    Фото з відкритих джерел

    Зокрема, без струму наразі залишаються 21 населений пункт у Харківській області, 20 – у Чернівецькій

    Через пориви вітру та налипання мокрого снігу 62 населені пункти у п'ятьох областях залишаються знеструмленими.

    Про це повідомили у пресцентрі Державної служби надзвичайних ситуацій.

    «Станом на 7 год. 10 лютого внаслідок складних погодних умов (в ніч з 8 на 9 лютого пориви вітру, налипання мокрого снігу) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишається знеструмленими 62 населених пункти у 5 областях», – повідомили у відомстві.

    Зокрема, без струму наразі залишаються 21 населений пункт у Харківській області, 20 – у Чернівецькій, дев’ять на Закарапатті, шість – на Київщині та шість – на Одещині.

    Окрім того, як відзначили у ДСНС, у зв'язку з рішенням Київської міської державної адміністрації про заборону в’їзду до міста великогабаритного транспорту, все обмежено рух великогабаритного транспорту в межах Київської (М-01 Київ-Чернігів, М-03 Київ-Харків, М-05 Київ-Одеса, М-06 Київ-Чоп, М-07 Київ-Ковель, Н-01 Київ-Знам’янка, Н-08 Бориспіль-Маріуполь) та Чернігівської (М-01 Київ-Чернігів, Н-07 Київ-Суми) областей.

    Як відзначається, до ліквідації наслідків негоди залучено 2 735 осіб та 459 одиниць спецтехніки.

    Також Укравтодор розповів про ситуацію на дорогах зраанку 10 лютого. 

    У ДСНС зранку 10 лютого надали оперативну інформація щодо ускладнення погодних умов.

    Прогноз погоди в Україні на 10 лютого:

    У західних, північних і центральних областях сніг, місцями значний сніг, у Кіровоградській та Дніпропетровській областях вдень з дощем.У південних, східних областях та в Криму вночі без істотних опадів, вдень невеликий, місцями помірний дощ. В центральних областях місцями ожеледь, на дорогах країни, крім південного сходу, ожеледиця. В центральних, східних та південних областях вночі та вранці місцями туман.

    Вітер південно-східний з переходом на південному сході на південно-західний, 7-12 м/с, на південному сході пориви 15-18 м/с.

    Температура вночі 3-8° морозу, у північній частині місцями 9-14° морозу, у південній частині 0-5° тепла; вдень 2-7° морозу, в центральних, східних, Закарпатській областях та на високогір'ї Карпат 0-5° тепла, у південних областях 6-11° тепла, на півдні Одещини та в Криму 10-15° тепла.

    На Київщині в ночі помірний, вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 7-9 °, вдень 3-5° морозу.


     

    Теги: прогноз погоди ДСНС електроенергія аварія снігопад вітер дощ
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